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北市防堵幼生性別事件 調查不成立仍加強督導

中央社／ 台北13日電
台北市幼兒園性侵案震驚各界，教育局長湯志民今天呼籲各園所，進用人員之前務必再三過濾，有疑慮就不要聘，且通報疑似性別事件後，即便調查不成立，仍要加強預防性督導。聯合報系記者林佳彣／攝影
台北市幼兒園性侵案震驚各界，教育局長湯志民今天呼籲各園所，進用人員之前務必再三過濾，有疑慮就不要聘，且通報疑似性別事件後，即便調查不成立，仍要加強預防性督導。聯合報系記者林佳彣／攝影

台北市幼兒園性侵案震驚各界，教育局湯志民今天呼籲各園所，進用人員之前務必再三過濾，有疑慮就不要聘，且通報疑似性別事件後，即便調查不成立，仍要加強預防性督導。

台北市教育局今天舉行公立及非營利幼兒園園長及園主任會議，湯志民在會中報告教育政策與重點，針對完善幼兒園安全管理機制部分，強調落實性別事件調查期間的預防性督導機制，並鼓勵裝設工作紀錄器。

湯志民表示，少子女化的時代，家長對幼教工作期待高，政府也配合投注很多資源，讓幼教工作者的工作量及要求等同甚至大於義務教務，對老師帶來龐大壓力。

他指出，在這樣的氛圍下，幼兒園內只要發生疑似危機就會鬧得人仰馬翻，而工作紀錄器將是唯一能夠保護被指控老師的利器，所以鼓勵剩下約3成還沒裝設的園所，都能在教室內等適合空間裝設，教育局會全額補助。

湯志民強調，工作紀錄器不是監視器，若要調閱影像必須經正式管道申請，由調查小組確認無涉不相干人的資訊後，才能給當事人查看。

此外，湯志民指出，在所有校安事件中，性別案件是台北市政府最關注的類別，往後就算經調查確認不屬實，園長、園主任仍要維持預防性督導，多加注意相關人員的狀況，督學也會加強不定期訪視。

不僅如此，湯志民說，教育局已行文各校，聘僱老師時要特別注意，除了查詢不適任人員系統，最好還要上網看看、比對面試者身分，「只要有疑慮就不要聘」，給予孩子最嚴謹的保障、最安全的環境。

教育局 湯志民

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