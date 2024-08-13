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海砂屋重建路漫長住戶意見多 新隆社區主委曝最困難處

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市中正區新隆國宅2019年被判定為海砂屋， 403花蓮地震還造成屋內、外牆損壞加劇，頂樓的天花板水泥層嚴重崩落，腐蝕的鋼筋裸露，一旁的電梯捲揚器以鋼板固定。記者侯永全／攝影
台北市中正區新隆國宅2019年被判定為海砂屋， 403花蓮地震還造成屋內、外牆損壞加劇，頂樓的天花板水泥層嚴重崩落，腐蝕的鋼筋裸露，一旁的電梯捲揚器以鋼板固定。記者侯永全／攝影

位於台北市中正紀念堂旁、市中心蛋黃區的新隆社區，被鑑定為海砂屋都更走了5年，明年底可望動工重建。社區主委莊玉坪說，新隆住戶多達550戶，最難是整合，因有住戶不想搬、不同意重建，儘管目前法規規定海砂屋達同意門檻5成以上，就可以送都市更新計畫，但新隆是整合到8成多同意才送，盼消除爭議。

「整合最難，實施者就是要有耐心不厭其煩溝通」，莊玉坪說，因新隆住戶多達550戶，因部分住戶為維護自身權益，和實施者未達成共識前，不同意簽同意書，實施者在談都更過程，所有住戶條件一定要相同，只要略有不同就有可能導致功敗垂成，都更就會拖延。

目前新隆社區的都市更新程序進度，現正在進行土地使用審查，通過後就會送都更處審議預計需半年，之後就會估價選屋、權利變換等程序，目標是明年底可以拆除動工重建。

「從小到大的家，不敢住了！」新隆社區住戶彭先生從小在社區長大，但因社區的狀況愈來愈糟，盼可以盡快都市更新，尤其每次經歷一次地震就要心驚膽跳一次。

新隆社區是在1985年取得使照，建物有混凝土剝落、鋼筋鏽蝕等疑似為海砂屋情形，礙於住戶高達550戶，整合非常困難，難有實施者有意願進場協助整合，使得社區重建困難重重。

新隆2019年7月被鑑定為海砂屋，依規定2年內停止使用，3年後自行拆除，主委莊玉坪說，海砂屋都市更新「不能再延了」，希望政府能協助加速海砂屋都更，並且給予同意住戶海砂屋的搬遷補助，讓大家可以搬到安全的家。

住戶 海砂屋 都更

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