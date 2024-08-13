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7%汽機車族用1200定期票 蔣萬安擬推更便宜雙北捷運公車聯票鼓勵綠運輸

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

鼓勵綠運輸，基北北桃1200定期票私有運具移轉率已達7.33%。台北市長蔣萬安今天市政會議裁示，為吸引更多民眾使用綠運輸，除現有基北北桃1200外，也裁示交通局研擬綠運輸定期票多元方案。據了解，目前交通局將與新北討論雙北捷運公車聯票、雙北公車定期票可行性，會比1200元便宜，目前票價、期程都還未定。

台北市長蔣萬安今天上午主持市政會議，聽取交通局報告「公私協力推動綠運輸、落實減碳新生活」成果，蔣萬安說，北市府鼓勵綠運輸除在「拉力」 （誘因鼓勵）外，也要給推力，指示交通局從「推力」宣導民眾使用汽機車所耗費的公共成本、造成的空氣汙染或排碳量等。

交通局今天在市政會議報告，基北北桃1200都會通，截至今年6月底累計已610萬張定期票綁定，滿意度達98%，估算私有運具移轉達7.33%，捷運公車整體較去年同期成長8%至10%。至於年2月28日起推動YouBike前30分鐘免費，將至115年增至2.75萬車、2000站。目前民眾使用YouBike滿意度為88%，私有運具移轉22%，目前租借次數較實施前成長42%。

另外，北市府推動「我的減碳存摺」，目標是今年30萬人次參加、總減碳量2萬公噸 ，8月至今已達27萬1683人，有望提前4個月達標。還有內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫，目標邀集100家，今年7月已達103家，也提前達標。

蔣萬安聽取報告後裁示，目前基北北桃1200月票很大部份是跨縣市通勤族受惠。希望交通局進一步針對不同民眾需求，規畫多元方案，比如小範圍的公車月票，或是公車捷運聯票，提供在市區內或短程私人運具使用者轉換使用綠運輸。

交通局長謝銘鴻表示，目前交通局將與新北交通局討論，研擬定期票多元方案的可行性，目前朝雙北公車、雙北捷運公車聯票等多元方案，票價會比1200元便宜，讓更多不同搭乘需求的民眾，納入綠運輸行列。

謝表示，多元方案的目標族群是希望可以讓更多汽車、機車族轉移到使用大眾運輸，目前新北也有這個想法，會先來試算財務，再來跟中央爭取預算，至於雙北公車、雙北捷運公車定期票會訂在什麼票價？何時可以推出，目前都還在構想階段。

蔣萬安也表示，台北市推動電動公車進程，目前3300多輛公車中有650輛是電動公車，接下來的階段目標必須加速輔導業者汰換轉為電動公車；並且在供電瓶頸區的充電場站，也請輔導業者導入智慧充電系統。

另外，環保局有提到全市「減碳新生活」推動，蔣萬安說，包含食衣住行育樂，鼓勵民眾從自身做起進行減碳，也希望全市從減碳新生活，結合交通局的減碳存摺、教育局在教育端推廣學生從生活做起、觀傳局產業局從商圈夜市鼓勵攤商從日常做起，做整體的規畫和行銷。

公車 減碳

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