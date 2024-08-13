敲碗「二姊」復出高雄開演唱會 陳其邁大方承認「我也是江蕙歌迷」

台語流行天后江蕙封麥9年，台北市長蔣萬安喊話爭取「二姊」到大巨蛋辦復出演唱會。高雄市長陳其邁今天也說，江蕙有許多膾炙人口歌曲，他也是江蕙的歌迷，高雄近年吸引非常多國內外團體來高雄演唱，若江蕙能來高雄演唱，大家都會熱烈歡迎。

台北大巨蛋10月辦國慶晚會，後續將可開演唱會，市長蔣萬安鍾情江蕙「家後」這首歌，二度喊話，爭取江蕙能在大巨蛋辦復出演唱會，目前尚未有肯定答覆。

高雄市長陳其邁今天下午主持市政會議，會前記者詢問有無爭取江蕙到高雄辦演唱會。「有！」陳其邁語氣肯定答覆說，他自己本身也是二姊江蕙的歌迷，家後、甲你攬牢牢 、炮仔聲等歌曲膾炙人口，9年前封麥之後，很多歌迷都敲碗，希望江蕙富有感情及溫暖歌聲可以再重現。

陳其邁說，這幾年非常多國內外知名團體，來高雄世運主場館及巨蛋等場地舉辦演唱會，據他所知，二姊常有很多公益活動，對很多一些貧苦小孩不吝伸出援手，大家真的是非常懷念，假如她能夠復出到高雄演唱，這是舉世翻騰，大家都會熱烈歡迎。