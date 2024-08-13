快訊

遭IBA不當取消銅牌 卓揆：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

存股不想被家人知…他困擾股利寄紙本通知 網教實用防堵招數

盤點明年全球景氣關鍵變數 專家們都樂觀不起來？

新北抽驗95件普度應景食品 檢驗結果出爐

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市衛生局抽驗95件轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商中元應景食品。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局抽驗95件轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商中元應景食品。圖／新北衛生局提供

8月正值中元普渡時節，新北市衛生局抽驗95件轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商中元應景食品，檢驗防腐劑、殺菌劑、農藥殘留、漂白劑、甜味劑、保色劑、著色劑，全數合格。另因應夏季酷暑，民眾常購買手搖茶飲消暑，衛生局抽驗63件冰塊、調製飲料、蔬果汁及冰也數合格。

新北衛生局指出，針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等抽驗中元應景食品，包含祭祀用豆製品、生鮮蔬果、肉類加工品、糕粿製品、水產加工品、休閒食品等，檢驗防腐劑、殺菌劑、農藥殘留、漂白劑、甜味劑、保色劑、著色劑等，共抽驗95件產品，全數合格。

此外，因應夏季酷暑，民眾常購買手搖茶飲消暑，衛生局抽驗冰塊、調製飲料、蔬果汁及冰品檢驗衛生標準包含，腸桿菌科、沙門氏桿菌、大腸桿菌及病原性大腸桿菌(O157:H7)等指標性病原菌，共抽驗63件產品，全數合格。

衛生局提醒民眾，挑選食材時，優先選購具有良好信譽商家，並且有完整包裝為佳，選購蔬果時，可選擇有優良標章的產品，並依照三原則，先浸泡、後沖洗、再切除，以清水清洗蔬果，可有效去除殘留的農藥。

另呼籲食品業者，夏日天氣炎熱食品易腐敗，各項食材應避免長時間放置在室溫環境，容易滋生細菌，食材應確實放置在冷藏溫度7 ℃以下或冷凍溫度-18 ℃以下保存，並定期清潔消毒、落實病媒防治措施，確保食品符合衛生安全。

新北市衛生局抽驗95件轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商中元應景食品。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局抽驗95件轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商中元應景食品。圖／新北衛生局提供

抽驗 衛生局

延伸閱讀

新北發布技職影響力報告書 盼讓孩子們發光發熱

歡迎奧運中華英雄 新北周四辦榮耀簽名會

林郁婷身體不適臨時取消行程 新北改辦簽名會8月15日登場

李利貞接任新北新聞局長 綠質疑洗經歷 市府回嗆潑髒水

相關新聞

新北去年編3.3億汰換電動公車 實際營運僅占7.8％

新北市推動2030年公車全面電動化，但新北審計處表示，交通局112年度編列電動大客車汰舊換新預算計約3億3138萬元，統...

新北抽驗95件普度應景食品 檢驗結果出爐

8月正值中元普渡時節，新北市衛生局抽驗95件轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商中元應景食品，檢驗防腐劑、殺菌劑、農藥殘留...

公園含礦業地活化工程變違規開發 土城公所：補正程序

位於新北市土城永寧路的原住民族生態公園，2005年啟用，除有原住民族主題意象，生態環境資源也非常豐富。新北市土城區公所2...

北市公車亭清潔廠商造假 今年電腦輔助、設打卡點防弊

台北市公共運輸處派員定期清潔「公車候車亭」，2022至2024年間花了925萬發包給廠商，當月清潔維護工作結束後，必須檢...

蔣萬安喊大都更時代 海砂屋都更難？每4件就1件訴訟或訴願

台北市長蔣萬安推大都更時代，不過台北市的海砂屋都市更新，議員李明賢調閱資料發現，平均每4件海砂屋申請鑑定想要推都更，就有...

殘破似障礙賽場 石碇鱷魚島步道 修繕完工

新北石碇鱷魚島是北部秘境，若要欣賞島上美景，必經鱷魚島景觀步道，民眾反映步道底部呈「中空」，走起來險象環生。石碇區長劉彥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。