新北抽驗95件普度應景食品 檢驗結果出爐

8月正值中元普渡時節，新北市衛生局抽驗95件轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商中元應景食品，檢驗防腐劑、殺菌劑、農藥殘留、漂白劑、甜味劑、保色劑、著色劑，全數合格。另因應夏季酷暑，民眾常購買手搖茶飲消暑，衛生局抽驗63件冰塊、調製飲料、蔬果汁及冰也數合格。

新北衛生局指出，針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等抽驗中元應景食品，包含祭祀用豆製品、生鮮蔬果、肉類加工品、糕粿製品、水產加工品、休閒食品等，檢驗防腐劑、殺菌劑、農藥殘留、漂白劑、甜味劑、保色劑、著色劑等，共抽驗95件產品，全數合格。

此外，因應夏季酷暑，民眾常購買手搖茶飲消暑，衛生局抽驗冰塊、調製飲料、蔬果汁及冰品檢驗衛生標準包含，腸桿菌科、沙門氏桿菌、大腸桿菌及病原性大腸桿菌(O157:H7)等指標性病原菌，共抽驗63件產品，全數合格。

衛生局提醒民眾，挑選食材時，優先選購具有良好信譽商家，並且有完整包裝為佳，選購蔬果時，可選擇有優良標章的產品，並依照三原則，先浸泡、後沖洗、再切除，以清水清洗蔬果，可有效去除殘留的農藥。