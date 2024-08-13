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公園含礦業地活化工程變違規開發 土城公所：補正程序

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市土城原住民族生態公園改善工程去年啟用，但被發現公園內有礦業用地。圖／摘自新北市府官網
新北市土城原住民族生態公園改善工程去年啟用，但被發現公園內有礦業用地。圖／摘自新北市府官網

位於新北市土城永寧路的原住民生態公園，2005年啟用，除有原住民族主題意象，生態環境資源也非常豐富。新北市土城區公所2021年向原民會申請前瞻計畫，加上地方自籌，共斥資744萬元展開改善工程，去年完工，卻在工程規畫時未發現公園內兩筆土地是礦業用地，依法不的作為公園使用，導致改善工程成「違規開發」遭到新北審計處點名。土城公所表示，目前正積極辦理補正公園用地相關事宜。

土城原住民族生態公園原為海山煤礦舊址，經行政院劃編為原住民保留地，占地1萬418平方公尺，公園在2005年啟用，設有多樣性原住民族主題空間營造，還有原住民族意象祖靈屋等，可作為傳統祭祖和歲時祭典使用，還有豐富生態環境。

因過去使用率低，土城區公所展開整體公園改善，包括增設園區引導系統、入口圖騰更新，還有景觀營造與新設海山煤礦解說牌等，更新建「瞭望台」，呈現守護部落山林的重要精神象徵，另有自然生態廁所等晴雨設施。

新北市審計處指出，土城區公所依公共工程開工要件注意事項規定辦理檢核，但作業沒即時發現公園用地所在的建安段 117、114 地號2筆土地是礦業用地，礦業用地容許使用項目不包括公園使用，由於未辦理土地用途變更作業，讓改善工程，成了違規開發。

土城區公所表示，為改善公園環境與相關修繕，向中央爭取經費，且所做工程都是針對既有公園範圍內改善，並沒有新開闢的園區。

公所表示，因工程發包有行政程序不完備，目前已經跟地政局討論，針對後續補正，或是有沒有相關折衷方案可以去做，確保民眾使用權益，公所也會積極去面對。公所也強調，現況公園使用不會有公共安全疑慮。

審計處另點出，有5筆土地屬國有公用土地，管理機關為原民會，代管機關為烏來區公所，土城區公所未依原民會函示辦理後續審查及撥用事宜，直接使用原民會國有公用土地作為公園使用，有違管用合一原則等情事。市府表示，將由新北市原民局函報原民會審查撥用事宜。

原住民 新北 生態公園

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