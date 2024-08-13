北市抽驗中元祭祀、生鮮水產品 60件全數合格

中元節將至，台北市衛生局前往超市及賣場抽驗30件祭祀食品的防腐劑、殘留農藥等，並抽驗30件生鮮水產品的重金屬、殘留動物用藥等，結果均符合規定。

台北市衛生局6月份前往賣場、水產店、餐廳等販售場所，抽驗共30件深海魚類、養殖魚類、貝類、甲殼類、頭足類的殘留動物用藥及重金屬等，在今天公布結果為全數符合規定。

此外，衛生局6月份在賣場、超市、傳統市場等地，抽驗素三牲、糕粿、臘肉類、泡麵、罐頭及水果等中元祭祀食品共30件，檢驗結果同樣均符合規定。

衛生局透過新聞稿說明，生鮮水產品檢驗項目包含48項多重殘留動物用藥及鎘、鉛、甲基汞等重金屬；祭祀食品檢驗項目則有防腐劑、抗氧化劑、甜味劑及411項多重殘留農藥等。

衛生局呼籲，民眾在選購食品時，應向信用良好的廠商購買，並挑選包裝產品具完整標示者，業者進貨時則應要求來源廠商提供完整產品交易憑證、索取自主檢驗報告，並注意產品儲存溫度及狀況，採「先進先出」原則以維持品質。