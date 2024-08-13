新北去年編3.3億汰換電動公車 實際營運僅占7.8％

新北市推動2030年公車全面電動化，但新北審計處表示，交通局112年度編列電動大客車汰舊換新預算計約3億3138萬元，統計至去年11月轄內實際營運電動大客車僅194輛，占核定營運車輛總數比率僅7.80％，與目標數有差距。交通局坦言，公車業者反映因目前車輛廠僅3家，製車量受到車廠產能限制，但目標2年內能再增338車，占全市35%。

審計處表示，市府訂定相關購車補貼要點，並配合行政院2030年市區公車全面電動化政策目標，逐年編列相關補助經費預算，鼓勵各客運業者汰換車輛並優先購置電動公車，112年度編列3億3138萬餘元。

經統計至去年11月8日，新北市轄內營運客運業者共15家，營運車輛總數計2488輛，但實際營運的電動大客車僅194輛，占比僅7.80％。審計報告指出，若以2030年全面電動化目標推算，僅剩7年執行時程，每年平均須換購327輛電動公車，但113年度預計補助換購電動公車數量僅121輛，與目標數仍有差距。

審計處也坦言，因現行符合交通部電動大客車推動計畫的車廠業者資格，僅有2家車廠各出產1種車型，且出產車輛妥善率欠佳，影響業者換購意願及計畫執行成效。

交通局表示，新北電動大客車汰換仍配合交通部公路局審查進度，前一批電動公車215台去年提出申請，到今年才獲同意，市府立即核准公車業者開始訂製車輛，共338台，已函請交通部評估放寬電動大客車車廠業者資格審查作業要點相關規定。

交通局也說，另因目前車輛廠僅3家，製車量能仍受到車廠產能限制，但2年內能再增加338車，達到582車，占全市公車（扣除山區及高快速路線車輛）達35%。