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北市公車亭清潔廠商造假 今年電腦輔助、設打卡點防弊

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市公運處定期委外廠商清潔公車候車亭，但審計部發現廠商檢附清潔前、後照片造假。記者鍾維軒／攝影
台北市公運處定期委外廠商清潔公車候車亭，但審計部發現廠商檢附清潔前、後照片造假。記者鍾維軒／攝影

北市公共運輸處派員定期清潔「公車候車亭」，2022至2024年間花了925萬發包給廠商，當月清潔維護工作結束後，必須檢附工作前、中、後照片審查。審計部報告指出，廠商提送驗收文件、照片中，有305張照片一模一樣，疑似造假，最後還驗收合格。北市公運處坦言有疏失，已檢討廠商違約責任，並扣罰違約金2萬餘元，今年起用電腦軟體輔助檢查照片是否重複、各站點設置打卡點防弊。

為提供乾淨整潔市容，北市公運處定期辦理公車候車亭清潔維護工作採購，委託廠商清潔及巡查台北市各式公車候車亭、街道家具、公車專用道站台及其相關設施物。2022年3月至2024年2月花費925萬進行清潔，廠商每月檢附清潔維護工作前、中、後照片查核，合格後請領該月份清潔費用。

審計部報告指出，廠商每月提交計價請款文件中的履約照片，有各公車候車亭於不同日期的巡檢照片，其拍攝位置與角度，照片中人群衣著、隨身物品、周遭景物、燈光陰影分布等環境特徵，均極為相似。或是觀光局、國父紀念館、捷運市政府、興雅國中及消防局等站的公車候車亭位於不同地點，設施外觀亦有差異，但照片卻明顯雷同，類似缺失有305張，公運處仍驗收合格、核發經費。

公運處科長郭献文回應，合約期間照片量約18萬張，其中有305張重複，由於是人工審查，部分照片沒發現為重複。由於廠商以不實照片請款涉嫌偽造文書罪，今年3月4日已將廠商移送士林地檢偵辦，廠商亦認罪，近日收到緩起訴處分。

郭献文表示，已扣罰廠商違約金2萬餘元，未來將抽查比對機制納入作業程序，於每月查核照片時比對前月份照片外，今年度契約調整查核機制，若現場巡查抽查缺失比例大於25％者，應清潔範圍須於7日內重新施作；如仍未符標準，每座設施物逾期改善違約金金額，以清潔項目單價金額之5倍計算，以避免類似情事再度發生。

郭献文說，今年新契約從3月開始，每個月透過電腦軟體輔助，確認識否造假，光是今年3月至7月就有6萬多張照片，確定都沒重複，也在每個公車後車亭設置QR Code打卡點與定位系統防弊，確認廠商有按時清潔。

公車 北市 觀光局

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