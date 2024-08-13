蔣萬安喊大都更時代 海砂屋都更難？每4件就1件訴訟或訴願

台北市長蔣萬安推大都更時代，不過台北市的海砂屋都市更新，議員李明賢調閱資料發現，平均每4件海砂屋申請鑑定想要推都更，就有1件有住戶提訴願或訴訟，比例相當高，要求市府研議相關配套，北市府坦言，還是在於鑑定有沒有共識的問題，若住戶無法有共識，還是容易走上訴訟，會針對個案盡力協助輔導。

北市議員李明賢調閱資料發現，台北市在前市長柯文哲8年任內，列管的海砂屋有78處，其中有59處申請都市更新，已有47件核定，目前已有一件海砂屋都市更新案完工；市長蔣萬安任內，列管有35處海砂屋，其中12處已申請，有8案核定，目前均尚未完工都更案。

不過令議員質疑的是，柯文哲8年任內，列管78處海砂屋，59案申請都市更新，卻有20案有住戶提起訴願，至今還在訴訟的案件有4件；蔣萬安任內列管35處、12案申請，已經有10案有住戶提出訴願。

李明賢說，海砂屋鑑定常面臨住戶意見不同，有人想要鑑定提出都市更新申請容積獎勵，不過有的住戶卻不同意，雖市長蔣萬安上任後宣布啟動都更第8箭「海砂屋575專案」，針對北市列管的海砂屋，將7599方案的75%門檻再調降，只要所有權人50%同意就可進入第二階段；但根據議員索資換算，海砂屋有25%以上、等於每4件就有1件被提行政救濟、行政訴訟。李明賢認為，即便有海砂屋獎勵，但爭議還是存在，要求市府研擬相關配套。

北市建管處表示，常遇到多棟數的大型社區，儘管每棟有各自的獨立使照，但因屬同一個管委會，有的住戶想要鑑定海砂申請補助都市更新，不過有的住戶不同意，就常遇到公共區域若有海砂屋疑慮，住戶意見不同的問題。還是需要住戶有共識，市府會輔導社區召開區權會將權責分清楚，會盡力協助輔導。