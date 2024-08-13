殘破似障礙賽場 石碇鱷魚島步道 修繕完工

新北石碇鱷魚島是北部秘境，若要欣賞島上美景，必經鱷魚島景觀步道，民眾反映步道底部呈「中空」，走起來險象環生。石碇區長劉彥伯說，巡檢時有發現，已通報觀旅局維修，近期剛完工。民代要求市府落實日常維護。

鱷魚島是網美熱點，民眾若要欣賞島上美景，要經過鱷魚島景觀步道，近來民眾向民代反映，指景觀步道殘破不堪，有如走障礙賽；公所巡檢時發現有相關情況，向觀旅局通報維修，工程近期完工。

劉彥伯表示，當地保有天然環境，木階採用較自然工法一階階打造，可能是下雨沖刷才讓土壤流失，修繕工程近期完工，未來會加強巡檢密度。

市議員陳乃瑜指出，日前接獲民眾反映指木棧道殘破，相當危險，新北觀旅局、石碇區公所獲報後很快處理，日常維護相當重要，市府應該加強步道例行巡檢。

在地人分享，鱷魚島景觀幽美，當地屬翡翠水庫區域，在興建水庫前是碧山村聚落；水庫興建後，聚落沉沒在湖底，原本小山變成「超大鱷魚」趴在湖面上。