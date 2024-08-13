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太想要女兒 蔣萬安幽默說拿2換1

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市勞動局今年首創全國設置「友善育兒事業獎」，台北市長蔣萬安昨到獲獎的渣打銀行參訪。記者曾原信／攝影
北市勞動局今年首創全國設置「友善育兒事業獎」，台北市長蔣萬安昨到獲獎的渣打銀行參訪。記者曾原信／攝影

搶救少子化，不少幸福企業願意給員工更多資源，北市勞動局今年首創「友善育兒事業獎」，渣打銀行推長達20周支薪的產假與陪產假制度，台北市長蔣萬安昨到獲獎的渣打銀行參訪，聽取同為三寶爸的盧姓男員工分享請6個月育嬰假心得，蔣深有同感地說，可以體會產假與陪產假有多重要，也稱讚渣打銀行有彈性上下班等模式，相當窩心。

盧姓男子育有3個女兒，蔣萬安幽默地說「你3個女兒、我3個兒子，我拿2個跟你換1個...」，聽到對方考慮拚四寶，蔣笑說，「你先有四寶，我就來考慮一下」，對方笑回「我懂你的。」盧男也說，他請6個月育嬰假，最大感受就是更愛老婆，過去孩子找父母，他常對小孩說「去問你媽媽、去找媽媽」，育嬰假期間，除了身體構造不能親餵奶，其實爸爸什麼都可以做。

蔣萬安說，企業規畫友善育兒環境讓他非常驚豔，希望可讓更多公司學習，蔣談到，他育有3個孩子，可體會產假、陪產假有多重要，育兒休假的「育休」應改為「育業」這句話讓他很有感，育兒也是一種事業，照顧孩子要投入大量精力，公部門再怎麼努力推動政策，也常比不上民間自發性作法。

渣打員工、新手媽媽Ruby說，公司的20周產假對新手父母來說很重要，孩子剛出生，爸媽生活有很大改變，公司讓她能安心在家陪伴小孩，企業成為強大後盾，也是好隊友。

北市勞動局長高寶華說，明年度友善育兒事業獎將擴大辦理，鼓勵更多企業響應，為企業品牌加分，也有利於吸引好人才。

新手媽媽 育兒

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