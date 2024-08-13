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百人企業不設哺乳室無罰則 惹議

聯合報／ 記者林麗玉葉德正／連線報導
為友善生養，「性別工作平等法」規定，企業員工在100人以上者，應設哺乳室及托兒設施。記者林麗玉／攝影
為友善生養，「性別工作平等法」規定，企業員工在100人以上者，應設哺乳室及托兒設施。記者林麗玉／攝影

為營造友善生養環境，「性別工作平等法」規定，勞保投保員工數100人以上者，應設置哺集乳室、托兒等設施，北市百人以上事業單位2249家，規畫有哺集乳室2094家，占93.11%；新北100人以上企業1183家，設置哺集乳室有1165家，設置率98.48%。許多企業不願設置，議員質疑，無罰則恐導致企業不理「性工法」，形同具文。

北市議員林珍羽說，女性勞工在工作場所若有哺（集）乳需求，一旦欠缺哺（集）乳室，須忍受諸多不便與同事壓力，其他女性勞工看在眼裡，怎麼敢生？中央立法更是荒謬，性別工作平等法規定100人以上公司應設哺（集）乳室，卻沒有罰則，哪家公司會在乎？

市議員曾獻瑩建議，市府應設置友善育兒企業認證，透過法規要求，引導企業發揮社會責任、提高企業形象，讓企業成為打造友善育兒的好夥伴。

北市勞動局科長楊倍瑜說，性工法沒訂定罰則，只有鼓勵性質，勞動局去年有發文勞動部，中央仍表示以鼓勵為主，市府會加強宣導。考量部分企業確實男性員工較多，如保全業等，設置哺乳室使用者有限，因此以鼓勵取代罰則。

北市府訂定有「補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措施經費實施辦法」，提供企業設置哺集乳室及托兒設施補助，今年有73家申請核定，共補助236萬元。

新北100人以上企業對哺乳室設置率98.48%，少數企業因行業類別特性，如保全業雖投保人數超過百人，但員工散居各業主，也可能女性員工較少，或以中高齡就業者較多的類別，如果硬推，可能造成反彈，勞工局表示，會視實際需求輔導與推動，鼓勵企業營造友善職場，增加民眾生養意願。

新北市勞工局統計，新北100人以上企業有1183家，設置哺集乳室有1165家，設置率98.48%；新北去年總計補助17家辦理哺集乳室，約補助14萬7944元。

勞工局表示，近6年新北補助企業設置哺集乳室有120處，金額約107萬元，市府也補助企業新設托育中心，新建最高可獲400萬，也有設備更新等資源可申請。

以2023年為例，去年私部門企業托育有補助2家核准，費用213萬元，設備更新近6年有38家提申請，補助658萬元。

勞工局 議員

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