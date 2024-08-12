快訊

「是烏龍不是汙錢」…認3大低級錯誤 柯文哲直播道歉：讓支持者焦慮很慚愧

影／成大女職員駕車「高速衝出校門」畫面曝光 女騎士下班接孩子慘死

北市敬老金1500元靠卡可領 再享11通路加碼優惠

中央社／ 台北12日電

北市社會局提醒，敬老金8月19日至9月6日可用敬老卡靠卡登記，並享有11個通路的加碼優惠，包含4大超商美廉社、康是美、杏一等。

北市社會局以新聞稿表示，113年重陽敬老禮金今天起致送，已有約11萬人匯款入帳領取完成；從8月19日至9月6日開始尚未採匯款入帳領取者，可持敬老卡就近到全台4大超商、全台美廉社及台北捷運各站悠遊卡加值機靠卡領取，新台幣1500元將直接匯入敬老悠遊卡，且無消費使用期限。

社會局表示，憑敬老卡及愛心卡享有11大通路加碼優惠，除了去年就有的4大超商、美廉社、義美及棉花田外，今年更增加康是美、杏一、必勝客及肯德基4大通路加碼優惠，北市長者獨家優惠給予重陽祝福再加倍。

社會局特別提醒長輩，靠卡領取前記得先確認敬老卡是否在6個月有效期限內；如未及在7月下旬申請以匯款領取者，8月13日至9月6日可至社會局網站「重陽敬老禮金匯款及捐款線上申請」匯款申請單填具相關資料，或可於各區公所填寫紙本匯款同意書，將於9月30日匯款入帳。

北市 美廉社 超商

延伸閱讀

百人企業不設哺乳室無罰則 北市議員促修法：不然怎友善生養

北市男去便當店上班 因「這舉動」被警盯上...被抓去關3個月

京華城案彭振聲限制出境 游淑慧這理由：盼速約談柯文哲

北市重陽敬老金今開放領取 悠遊卡領享優惠「肯德基」套餐百元有找

相關新聞

侯市府小內閣再異動 表特版常客李利貞升任新聞局長

新北市長侯友宜小內閣今天再異動，新聞局長張愛晶因生涯規畫請辭獲准，將自8月15日生效，缺將由前東森新聞台記者兼主播李利貞...

新北百人企業哺集乳室設置率近99% 少數難推原因是這個

「性別工作平等法」第23條規定，勞保投保員工人數在100人以上者，應設置哺集乳室及托兒或適當的托兒設施，少數幾家遲遲無法...

新北FUN街頭國際街舞決賽 冠軍出爐

「2024新北FUN街頭國際街舞大賽」11日晚間賽事結果出爐，由 HRC BEAST SHADOW 隊榮獲「青少年組排舞賽」冠軍

百人企業不設哺乳室無罰則 北市議員促修法：不然怎友善生養

為友善生養，「性別工作平等法」第23條規定，勞保投保員工人數在100人以上者，應設置哺集乳室及托兒或適當之託兒設施，據北...

驗收請款照太雷同 蔣萬安令通盤檢視：若便宜行事將追究

審計部台北市審計處審核台北市112年度總決算報告，發現北市有委外廠商，驗收請款照片雷同狀況嚴重。台北市長蔣萬安今天表示，...

北市重陽敬老金今開放領取 悠遊卡領享優惠「肯德基」套餐百元有找

北市1500元重陽敬老金今起發放，有預先填寫匯款領取者，將陸續到帳，截至今天中午已有11萬長者領取成功，若未填寫者除可線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。