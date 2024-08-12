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侯市府小內閣再異動 表特版常客李利貞升任新聞局長

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市新聞局長李利貞。圖／新北市府提供
新北市新聞局長李利貞。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜小內閣今天再異動，新聞局長張愛晶因生涯規畫請辭獲准，將自8月15日生效，缺將由前東森新聞台記者兼主播李利貞接任，李利貞今年29歲，是侯市府最年輕小內閣，擔任記者期間，多次上PTT表特版，也曾是侯競辦發言人。

新北市府表示，新任新聞局長李利貞畢業於政治大學新聞學系，曾是中天新聞記者、東森新聞記者兼任主播，去年辭去新聞工作，加入侯友宜競選總統辦公室擔任發言人。

李利貞過去長期跑侯友宜，表現突出，前年資深名嘴周玉蔻與張淑娟官司，時任記者的李利貞提問周玉蔻，周玉蔻反問李利貞「妳為什麼到現在還不清楚啊，妹妹？妳長這麼漂亮已經問10次了」，引發熱議。

據了解，張愛晶近年因家人健康問題，萌生辭意，為讓張能兼顧家人，侯終於點頭。

張愛晶也在個人臉書貼文表示，1222天公職生涯，點點滴滴盡是感謝，感謝市長與市府團隊的包容愛護，有幸能與市府團隊一起並肩作戰，通過了嚴峻疫情的考驗以及種種的挑戰。

張也說，在侯市長帶領下，市府團隊自始至終加倍努力，不斷推動新北市政建設向前行，新北市的蛻變已是有目共睹。

張愛晶表示，雖然還有好多好多正在進行中的藍圖想和同仁一起完成，但去年底家庭遭逢重大變故，讓她不得不做出選擇，市政業務可以一棒接一棒，孩子的媽媽卻只有一個，當孩子面對生死交關之際，請原諒她必須先成為一個母親。

張愛晶說，謝謝侯市長的關懷與包容，謝謝同事們的支持與諒解，離開不是句點而是友誼的延續，「感謝有您，我們後會有期」。

周玉蔻 李利貞

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