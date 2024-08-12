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爭取更多機車位 汐止貨櫃橋下停車空間調整

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路三段貨櫃專用道橋下，會勘協調，也決定將現有設計再調整，紓解當地的停車需求。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路三段貨櫃專用道橋下，會勘協調，也決定將現有設計再調整，紓解當地的停車需求。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同路三段，靠近長安派出所前的貨櫃專用道橋下，之前因為有兩座變電箱設置在中間，壓縮到停車空間，現在台電完成遷移，只是在汽、機車停車格規劃上，地方認為和當初說的有點不同，所以，今(12)日相關單位再次辦會勘協調，也決定將現有設計再調整，紓解當地的停車需求。

在汐止貨櫃專用道橋下，長安派出所對面的區域，是做為警用汽機車停車空間，其中有部分是停放民眾的機車，只是之前橋下的兩處變電箱有圍網，因為範圍不小又是在橋下正中央的位置，造成能夠停放的車輛變少，壓縮到停車空間，而在幾次會勘後，變電箱設備已經都遷移到後方的角落，前方整個淨空，只是要開始規劃車格了，地方發現和當初說的有點不同。

長安里長楊清風表示，貨櫃專用道橋下經歷兩次的會勘，初步跟派出所有一個共識，原來希望保留10個汽車格、30個機車格供派出所使用，其餘的就釋放出來讓民眾使用，但是，看到市府交通局給的示意圖，跟之前講的是有落差的，所以，希望透過會勘再協調，建議派出所汽、機車位置及民眾停車空間再做調整，可以多放10幾20台的機車，讓橋下空間做最有效的使用。

原本是在匝欄前的空間，規劃為民眾可以停的機車格，而在會勘後決定再擴大，增加機車停車格，等重新設計，預計9月初就會進場施工，紓解當地的停車需求。

汐止 貨櫃

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