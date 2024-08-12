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汐止昊天嶺舊營區清廢棄物 新北市議員催生棒球場公園

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路一段515巷昊天嶺軍用地，遭人長期倒廢棄物，在大致清理後，新北市議員張錦豪希望能規劃棒球場，以及寵物公園，讓公有地活化利用。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路一段515巷昊天嶺軍用地，遭人長期倒廢棄物，在大致清理後，新北市議員張錦豪希望能規劃棒球場，以及寵物公園，讓公有地活化利用。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同路一段515巷昊天嶺，有一塊軍用地，之前遭人長期倒廢棄物，在大致清理後，是不是可以將空間釋出，今(12)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，在汐止沒有大型棒球場的情況下，希望能規劃棒球場，以及寵物公園，讓公有地活化利用。

新北市議員張錦豪表示，大同路一段515巷進去，以前因為軍用土地被佔用的狀況，那在土地佔用物排除之後，國軍現在正在做地下的一個廢棄物清理，未來希望這裡能成為汐止的棒球場，之前在議會有提出這個需求，也獲得市長的同意，現在也積極的在辦理相關的後續作業，今天請教育局、體育局、城鄉局現場會勘，了解現況、以及規劃的程度到哪裡，那初步有個套圖，就是有一側，是一個比較屬於正方形的一個區塊，如果做球場，以一個體育場的概念，大概300到400公尺的一個外環，所以，明顯可以做成一個比較屬於青少年，也就是少棒的一個規劃。

張錦豪強調，目前是希望一邊做簡易球場，而道路的另外一側，也是屬於國軍的土地，希望善用國軍的土地，移撥給新北市政府來做球場以及寵物公園，讓民眾不管是帶著家人、小朋友來打球練習、運動，或是帶著寵物來奔跑，都希望把這一塊區域打造成是一個宜居的城市。

張錦豪指出，今天初步把一個套圖先提出來，因為做一個比較標準的球場，會牽涉私人土地，所以，建議新北市政府重新畫一個圖，排除私人土地，就現有的土地做比較小規模的規劃，因為，這樣子才有辦法往前走，不然，牽涉到私人土地徵收，來日方長，所以，還是希望現有的土地去做規劃，預計兩個禮拜時間，請市府把現有兩個區塊，做一個比較適合的規劃，預計就是第一做簡易球場、第二個寵物公園、第三個多餘的空間做一個臨時停車的用地。

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