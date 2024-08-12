提升國際觀光形象 九份老街周邊面貌要改善

瑞芳區九份地區是新北市國際級的觀光景點，而九份老街又是觀光客來台旅遊必到之處，但入口標誌僅在老街入口便利商店旁的幾個小字，地方認為無法充分展現九份景點的觀光特色，需規劃更能彰顯九份老街特色之入口意象。今(12)日市議員林裔綺服務處就邀請相關單位現場會勘，研商入口意象方案。

基山里里長石智能說，九份老街入口意象提案，建議施作地點分別是九份老街站牌兩處候車亭對面的擋土牆面，目前現況是擋土牆面上方常遭野草覆蓋，每年僅除草一次，修完不到一個月，野草又復長，且每年預算高達十餘萬元，無法達到執行效益。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄說，與其讓擋土牆雜草叢生，地方建議不如將其結合九份入口意象，使用面積大，能充分表現九份特色，建議可採牆面洗石子的施作方式，於牆面展現九份老街特色之入口意象。對此，議員林裔綺服務處將協助地方爭取經費，逐步改善擋土牆問題，並加強美化，提升地方觀光形象。