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金山甘藷季開跑 颱風帶雨水滋潤產量不錯

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山甘藷出土迎接甘藷季到來，區長劉昌松歡迎喜愛甘藷鬆甜滋味的民眾，不要錯過能夠現挖、現烤的季節，安排到金山旅遊。 圖／紅樹林有線電視提供
金山甘藷出土迎接甘藷季到來，區長劉昌松歡迎喜愛甘藷鬆甜滋味的民眾，不要錯過能夠現挖、現烤的季節，安排到金山旅遊。 圖／紅樹林有線電視提供

金山甘藷出土迎接甘藷季到來！日前因為凱米颱風來襲，不少農民擔心收成受到影響，不過好在是甘藷在生長期受日曬乾旱許久，凱米颱風剛好帶雨來，讓甘藷出土前的最後一哩路有充分雨水的滋潤，近來收成的甘藷產量都不錯，區長劉昌松歡迎喜愛甘藷鬆甜滋味的民眾，不要錯過能夠現挖、現烤的季節，安排到金山旅遊。

金山區長劉昌松說，一顆顆甘藷出土又大又飽滿，收成還不錯！日前凱米颱風過境，剛好的雨量沒有沖毀甘藷田，還為即將收成的甘藷帶來充足的雨水，讓金山甘藷收成前的最後一哩路充滿滋潤。而在宣告金山甘藷季開跑後，也趕來甘藷田裡開挖驗收成果，一串串結實纍纍的地瓜出土，讓農民笑開懷。

四個月前區長劉昌松來到農田裡種下甘藷，四個月的生長期過後前來驗收成果，有大有小的飽滿甘藷被挖出，不只是區長，農民與里長都感受到豐收的喜悅，也讓日前擔心颱風來恐會影響收成的陰霾一掃而空。

六股里長鐘鼎平表示，金山甘藷在火山黑土的孕育下盛產出土，肥沃的火山地質黑壤土加上排水性佳，種出來的甘藷形體似紡錘體、質地細膩甜度高，廣受民眾的喜愛，而金山甘藷季主活動將於8月24日登場，邀請民眾在暑期一同到金山吃當季、遊在地，來趟青春山海線，金山甘藷輕旅行！

凱米颱風 農民 金山

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