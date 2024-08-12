大學生注入創新活力 平溪菁桐社區展新風貌

新北市平溪區菁桐社區發展協會今年參與了教育部青年發展署113年青年暑期社區職場體驗專案，並迎來了兩位大學生擔任「照服暨菁桐綠礦創新產業規劃員」。透過年輕人帶來的新穎創意與想法，也為社區帶來了更多的活動與創意。

青年暑期社區職場體驗專案為期一個半月的實習期間，兩位大學生的主要工作內容包括：設計遊程、收集耆老生命故事、傳承當地技藝與產品開發、完成綠美學規劃，並協助撰寫社區經營計畫。

這兩位大學生展現了創意與領導能力，精心規劃了多元化的旅遊活動，不僅讓遊客能夠深入體驗菁桐的獨特風情，還推出了特色遊程「菁彩生活」，讓遊客親身參與多種活動，深入了解當地文化，享受一段充滿趣味與教育意義的旅程。

來自外地的大學生程家玟表示，能夠在暑期社區職場體驗中來到菁桐，對她來說是一次難得的機會。這段寶貴的實習經歷讓她在編寫旅遊計畫和申請經費的過程中獲得了顯著的成長，同時在社群媒體編輯和影片拍攝方面也取得了長足的進步。

平溪當地學生楊承媛表示，儘管她與夥伴來自不同地方，但對菁桐坑的文化依然充滿熱情。這次實習經驗不僅讓她們接觸到許多新知識，深入了解當地長輩的故事，拓展了視野，更讓她深刻感受到身為在地人的責任感和使命。楊承媛認為，能夠為傳承並推廣這片土地的文化盡一份力，是她們共同的榮幸與責任。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生表示，這兩位大學生不僅製作了美味的礦餅，還設計了絹印手提袋與衣服，以及雷雕筆筒等創意作品，這些都是社區過去從未嘗試過的項目，也為社區帶來了更多的活動與創意，注入了新鮮的能量。