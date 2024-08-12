新北百人企業哺集乳室設置率近99% 少數難推原因是這個

「性別工作平等法」第23條規定，勞保投保員工人數在100人以上者，應設置哺集乳室及托兒或適當的托兒設施，少數幾家遲遲無法落實，卻沒有罰則。新北市勞工局表示，新北100人以上企業設置率98.48%，但少數企業因行業類別特性，如保全業雖投保人數超過百人，但員工散居各業主，也可能女性員工較少，導致總公司設置哺集乳室困難，勞工局仍會視實際需求輔導與推動。

新北市勞工局統計，新北市去年新北市100人以上企業有計有1183家，目前已設置哺集乳室有1165家，設置率98.48%；新北市去年總計補助17家辦理哺集乳室，約補助14萬7944元。

勞工局就業安全科長王憶芬指出，法規要求百人以上企業一定要設置，但有些企業如保全業，雖投保人數超過百人，但可能女性員工較少，或員工散在各個業主，以致公司所在地實際人數不多，或以中高齡就業者較多的類別，如果硬推，也可能造成反彈。

王憶芬說，新北會視企業實際需求，持續輔導，鼓勵企業提供友善職場，能夠增加民眾生養意願。

勞工局表示，近六年新北市補助企業設置哺集乳室有120處，金額約107萬元，除了捕集乳室，市府也補助企業新設托育中心，新建最高可獲得400萬補助，另外也有設備更新等補助可以申請。

以2023年為例，去年新建的私部門企業托育有補助2間，費用213萬元，另外設備更新近6年則是有38家提出申請，補助658萬元。

新北也有提供托育津貼，近6年有468家提出申請，總計補助金額1740萬元，希望鼓勵更多人願意生養。