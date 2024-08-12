快訊

奧運拳擊／「已用金牌證明」林郁婷回擊質疑：不需要透過法律訴訟證明

下班記得帶傘！國家警報響「雨勢升級」 17縣市發豪雨、大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北百人企業哺集乳室設置率近99% 少數難推原因是這個

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府補助功學社教育用品公司辦理私立燕翔幼兒園。圖／新北市勞工局提供
新北市府補助功學社教育用品公司辦理私立燕翔幼兒園。圖／新北市勞工局提供

「性別工作平等法」第23條規定，勞保投保員工人數在100人以上者，應設置哺集乳室及托兒或適當的托兒設施，少數幾家遲遲無法落實，卻沒有罰則。新北市勞工局表示，新北100人以上企業設置率98.48%，但少數企業因行業類別特性，如保全業雖投保人數超過百人，但員工散居各業主，也可能女性員工較少，導致總公司設置哺集乳室困難，勞工局仍會視實際需求輔導與推動。

新北市勞工局統計，新北市去年新北市100人以上企業有計有1183家，目前已設置哺集乳室有1165家，設置率98.48%；新北市去年總計補助17家辦理哺集乳室，約補助14萬7944元。

勞工局就業安全科長王憶芬指出，法規要求百人以上企業一定要設置，但有些企業如保全業，雖投保人數超過百人，但可能女性員工較少，或員工散在各個業主，以致公司所在地實際人數不多，或以中高齡就業者較多的類別，如果硬推，也可能造成反彈。

王憶芬說，新北會視企業實際需求，持續輔導，鼓勵企業提供友善職場，能夠增加民眾生養意願。

勞工局表示，近六年新北市補助企業設置哺集乳室有120處，金額約107萬元，除了捕集乳室，市府也補助企業新設托育中心，新建最高可獲得400萬補助，另外也有設備更新等補助可以申請。

以2023年為例，去年新建的私部門企業托育有補助2間，費用213萬元，另外設備更新近6年則是有38家提出申請，補助658萬元。

新北也有提供托育津貼，近6年有468家提出申請，總計補助金額1740萬元，希望鼓勵更多人願意生養。

勞工局 托育

延伸閱讀

新北FUN街頭國際街舞決賽 冠軍出爐

奧運拳擊／林郁婷明早歸國 侯友宜將辦感恩茶會

新北4人獲終身學習楷模 陳英明罹患大腸癌復健愛上編織

詐團猖獗欺涉案少年3年成長2倍 已成少年犯主流

相關新聞

侯市府小內閣再異動 表特版常客李利貞升任新聞局長

新北市長侯友宜小內閣今天再異動，新聞局長張愛晶因生涯規畫請辭獲准，將自8月15日生效，缺將由前東森新聞台記者兼主播李利貞...

新北百人企業哺集乳室設置率近99% 少數難推原因是這個

「性別工作平等法」第23條規定，勞保投保員工人數在100人以上者，應設置哺集乳室及托兒或適當的托兒設施，少數幾家遲遲無法...

新北FUN街頭國際街舞決賽 冠軍出爐

「2024新北FUN街頭國際街舞大賽」11日晚間賽事結果出爐，由 HRC BEAST SHADOW 隊榮獲「青少年組排舞賽」冠軍

百人企業不設哺乳室無罰則 北市議員促修法：不然怎友善生養

為友善生養，「性別工作平等法」第23條規定，勞保投保員工人數在100人以上者，應設置哺集乳室及托兒或適當之託兒設施，據北...

驗收請款照太雷同 蔣萬安令通盤檢視：若便宜行事將追究

審計部台北市審計處審核台北市112年度總決算報告，發現北市有委外廠商，驗收請款照片雷同狀況嚴重。台北市長蔣萬安今天表示，...

北市重陽敬老金今開放領取 悠遊卡領享優惠「肯德基」套餐百元有找

北市1500元重陽敬老金今起發放，有預先填寫匯款領取者，將陸續到帳，截至今天中午已有11萬長者領取成功，若未填寫者除可線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。