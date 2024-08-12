新北FUN街頭國際街舞決賽 冠軍出爐

「2024新北FUN街頭國際街舞大賽」11日晚間賽事結果出爐，由 HRC BEAST SHADOW 隊榮獲「青少年組排舞賽」冠軍，霹靂舞一對一（Breaking Solo Battle ）由 Shao（少安）下冠軍，另外，不限制舞風一對一（All Style 1 ON 1 ）則是由 Diao（吊嘎） 拿下冠軍。

新北市侯友宜表示，新北FUN街頭國際街舞大賽已進入第16年，今年首次將比賽升級到國際賽事等級，並提高比賽獎金。此次不限制舞風一對一的冠軍，更獲得前往韓國「天安國際街舞錦標賽 CIDC」種子選手資格，接軌國際，與世界街舞好手一較高下。

新北市青年局補充，今年總計共有 77 支隊伍和 281 位個人報名參賽，更有來自國外的選手，透過資深街舞老師的專業講評、舞蹈知識分享，讓喜歡街舞的群眾能更瞭解街舞。

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