百人企業不設哺乳室無罰則 北市議員促修法：不然怎友善生養

為友善生養，「性別工作平等法」第23條規定，勞保投保員工人數在100人以上者，應設置哺集乳室及托兒或適當之託兒設施，據北市府統計，截至目前北市百人以上事業單位2249家，已辦理哺集乳室2094家，比例93.11％；已有托兒設施措施計2036家，比率90.53％。儘管設置比例不低，但還是有企業不設置，議員質疑，無罰則恐導致企業不理「性工法」，勞動局表示，北市府有行文勞動部，但中央目前仍以鼓勵為主，北市府會持續宣導請事業單位設置。

民眾黨北市議員林珍羽表示，女性勞工在職場工作有哺（集）乳需求時，若欠缺哺（集）乳室，就必須忍受諸多不便與同事壓力，其他女性勞工看在眼裡，怎麼還敢生？甚至「中央立法更是荒謬」，因性別工作平等法規定100人以上公司應設哺（集）乳室，卻沒有罰則，哪家公司會在乎？

林說，每一位新手媽媽必須3至4小時擠乳、每次30至40分鐘，必須面臨可能雇主指責等困境，若連企業都不依法設置哺集乳室，誰敢生？

國民黨北市議員曾獻瑩也提到，北市府應該設置友善育兒企業認證，不僅有法規要求，還應該讓企業發揮社會責任、提高企業形象，希望北市府攜手企業友善家庭，讓年輕朋友更願意生育，應要拉企業夥伴成為一起打造友善育兒的好夥伴。

北市勞動局科長楊倍瑜說，的確性工法沒有訂定罰則，只有鼓勵性質，勞動局去年有發文勞動部，但中央還是表示會以鼓勵為主，市府會加強宣導，透過打電話、逐一拜訪事業單位等鼓勵設置。據了解，勞動部傾向用鼓勵性質，是認為友善育兒，企業屬於支持性角色，加上有的企業如保全業等，因員工組成緣故，設置哺乳室恐使用者不多，所以會以鼓勵取代罰則。