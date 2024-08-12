北市重陽敬老金今開放領取 悠遊卡領享優惠「肯德基」套餐百元有找

北市1500元重陽敬老金今起發放，有預先填寫匯款領取者，將陸續到帳，截至今天中午已有11萬長者領取成功，若未填寫者除可線上填寫申請表外，19日起也開放長者透過敬老卡及愛心卡領取敬老金，更享有11大通路優惠，包含「必勝客」、「肯德基」都有專屬優惠。

社會局表示，長者可帶著敬老卡就近到全台四大超商、美廉社及台北捷運各站悠遊卡加值機靠卡領取，將1500元敬老金直接匯入悠遊卡中，也可透過匯款方式領取1500元敬老金，只要明天至9月6日前至社會局官網填寫「重陽敬老禮金匯款及捐款線上申請」或至各區公所填寫同意書，敬老金便可於9月30日入帳。

社會局局長姚淑表示，市府提供了更便利領取方式，鼓勵長者以敬老卡靠卡領取及匯款入帳，其中敬老卡及愛心卡享有十一大通路加碼優惠，除了四大超商、美廉社、義美及棉花田外，今年更新增康是美、杏一、必勝客及肯德基4大通路加碼優惠。

今年共新增4大通路，包含「必勝客」推出披薩加飯麵主餐可享45折優惠、「肯德基」也推出4塊雞塊加蛋撻加指定飲料享62折，一份套餐百元有找；而「康是美」則享有滿500現折50元、醫療器材專賣「杏一」享VIP會員9折優惠。