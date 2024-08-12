驗收請款照太雷同 蔣萬安令通盤檢視：若便宜行事將追究

審計部台北市審計處審核台北市112年度總決算報告，發現北市有委外廠商，驗收請款照片雷同狀況嚴重。台北市長蔣萬安今天表示，他已經要求局處通盤檢視，若發現有廠商驗收便宜行事，會追究廠商的責任，違約的要扣懲罰性違約金等。蔣也說，未來也會透過定位打卡、軟體比對、人工智慧的方式，避免弊端。

根據審計處查核北市112年度總決算，發現委外廠商驗收請款照片雷同的情形日趨嚴重，從前一年度有4機關、10案總計172張異常，增為3機關、13案總數達1623張照片雷同，相關機關未查察缺失還支付款項，認為有待通盤檢討。

蔣萬安今天到友善育兒企業渣打銀行參訪，對於委外驗收照片雷同，蔣萬安說，他有看到審計部的報告，從111年度開始的問題，已經要求各局處一定要通盤全面檢視，而且會追究相關責任，違約的要扣懲罰性違約金等，如果有發現驗收便宜行事的狀況。

蔣說，他也已經要求各局處即刻進行整體驗收的改善及強化，包括透過定位打卡、軟體比對，也會研議透過人工智慧的方式，整體全面提升，避免弊端。

北市府副發言人葉向媛表示，廠商疑似以不實照片履約，涉嫌刑法偽造文書罪嫌，市府已於今年3月4日移請司法機關辦理，其他違反契約規定明顯雷同者，都已經追回支付款並依照契約進行裁罰，接下來也會用定位打卡、軟體比對照片等方式改善，加強履約管理抽查機制確實防弊。