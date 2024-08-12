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27人管700多間幼兒園！基層壓力大 蔣萬安允諾編預算增人力

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午到渣打銀行訪視友善育兒規畫。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安今天上午到渣打銀行訪視友善育兒規畫。記者曾原信／攝影

台北市公私立幼兒園所有711家，但業管的教育局學前教育科僅27人，等同平均1人要管26所幼兒園所，流動率也高達5成。台北市長蔣萬安今天表示，確實學前教育科同仁非常辛苦，要面對很多幼兒園各方面的督導及管理，北市府會來增加人力

台北市幼兒園狼師案引發各界關注，但背後也凸顯人力困境，因北市公私立幼兒園數為全國第三多，但業管的學前教育科112學年度編制14人、聘用及臨時人員預算數13人，今年1月獲中央核定補助3名違法事件調查人力，但是好不容易甄選到2人，到職未滿1個月就離職，迄今仍未補到合適人力。

台北市長蔣萬安今天上午到渣打銀行訪視友善育兒規畫，也被問及學前教育科人力不足困境，蔣萬安說，北市府日前提出的幼兒園狼師案的精進方案，就有一項確定會透過編列預算、增加人力，確實學前科同仁非常辛苦，面對很多幼兒園各方面的督導管理，都會增加人力。

人力 幼兒園

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