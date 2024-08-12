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北市府標案核銷照片異常 議員籲啟動調查和改善

中央社／ 台北12日電

針對審計部調查台北市政府多項標案核銷照片異常情形，台北市議員林延鳳今天表示，這顯示結案制度有漏洞，呼籲蔣市府應立即調查和改善，以杜絕人謀不臧。

審計部台北市審計處審核去年度北市府總決算報告發現，委外廠商驗收請款照片雷同性增加，重複照片報銷的缺失存有普遍性、持續性及益趨嚴重性。

對此，民進黨台北市議員林延鳳今天指出，7個標案橫跨3個局處，現在發現超過1600多張結案照片疑似造假，顯示結案制度有漏洞，才導致廠商可能有犯罪或人謀不臧狀況。

林延鳳呼籲，蔣市府應該立即進行調查，改善此制度，以確保未來公共工程結案品質，才符合納稅人和市民的最佳利益，該調查就調查、該送辦就送辦，杜絕未來還有類似狀況發生。

北市府 議員

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