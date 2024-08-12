驚！太想要女兒 蔣萬安訪幸福企業遇三千金爸脫口說這句

救少子，北市長蔣萬安打造友善生養環境，勞動局今年首創全國設置「友善育兒事業獎」，蔣今到獲獎的渣打銀行參訪，同樣三寶爸的員工盧先生分享請6個月育嬰假心得，蔣萬安難得遇到三千金寶爸，還一度開玩笑說「你3個女兒、我3個兒子，我拿2個跟你換1個...。」對方提到有考慮醞釀拚四寶，蔣萬安也笑說，「你先有四寶...，我就來考慮一下」，對方說，「我懂你的...。」

渣打銀行獲得友善育兒事業獎，除率先推出長達20周支薪的「產假」與「陪產假」制度，企業工作職場也貼心規畫，除專用的擠哺乳室，還有相當舒壓的員工休息室，蔣萬安參訪時也一時技癢，脫下西裝外套與同樣三寶爸的William比畫一下投籃機。

蔣萬安說，企業規畫友善育兒環境讓他非常驚艷，不僅是友善育兒標竿，希望未來可以讓更多公司學習。蔣也說，他自己有三個孩子，完全可以體驗產假與陪產假有多重要，尤其渣打還有彈性上下班六種模式讓員工選擇，的確是一個幸福企業。

蔣提到，育兒休假的「育休」應該變成「育業」這句話讓他很有感，因為育兒也是一種事業，照顧孩子也要投入更多精力，尤其公部門再怎麼努力推動政策，也常常比不上民間自發性很好的做法，可以影響更多企業，希望透過公私協力，讓更多寶貝在台北市出身。

渣打員工、新手媽媽Ruby說，公司的20周產假對新手媽媽來說很重要，因小朋友剛出生，爸媽生活有很大改變，公司可以讓她安心在家陪伴小孩，對新手媽媽來說，企業就是一個最強大的後盾。

渣打員工、三寶爸盧先生說，他請6個月的育嬰假，最大的感受就是更愛老婆，因過去都覺得小朋友發生什麼事，就是跟小孩說「去問你媽媽、去找你媽媽」，不過這6個月陪小孩，除了身體構造不能親餵奶外，其實爸爸什麼都可以做。