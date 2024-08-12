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新北4人獲終身學習楷模 陳英明罹患大腸癌復健愛上編織

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
徐復興76歲起就在淡水社區大學學習書法課程，今年以94歲的高齡，於西螺及淡水開辦兩場個人書法成果展。圖／新北教育局提供
徐復興76歲起就在淡水社區大學學習書法課程，今年以94歲的高齡，於西螺及淡水開辦兩場個人書法成果展。圖／新北教育局提供

教育部日前公布113年度全國終身學習楷模選拔者，28位得獎者中，新北市有3位學習者優等獎及1位教學者優等獎，共4人獲獎。其中獲學習者優等獎的陳英明，被斷出大腸癌，住院期間接觸打包帶編織，並以此作為復健，也啟發了對藝術的熱情，現已投入手工藝學習及教學11年。

新北市推動終身學習，今年通過學習型城市的認證縣市，各局處開辦450所終身學習機構及120間藝文場館，而113年度全國終身學習楷模選拔，新北由陳英明、徐復興及李集壽獲學習者優等獎、謝春英則獲教學者優等獎殊榮。

陳英明曾被診斷出大腸癌，住院期間接觸打包帶編織，不僅藉此復健，也啟發對藝術的熱情。出院後回饋社區，2016年起在安坑樂齡中心擔任手工藝講師，隔年他又參加新北市街頭藝人認證，迄今已投入手工藝學習及教學已11年，他說學習讓他重新找到生活目標，能為學校社區服務是幸福的事情。

長達18年不間斷到社區大學上課的徐復興說，跟著不同世代的同學互相觀摩學習，覺得自己越來越年輕。76歲起就在淡水社區大學學習書法課程，包含在行書、草書、楷書、隸書及碑帖等均有涉略。今年以94歲的高齡，於西螺及淡水開辦兩場個人書法成果展，體現活到老、學到老精神。

李集壽則從2016年起在新店崇光社大學習音樂，至今已9年，從一介音樂門外漢，憑藉興趣及毅力，勇氣十足的投入陌生領域。2018年報名古典鋼琴演奏因右耳聽力不佳，學習遇到許多困難，但他堅持不放棄，從不退縮。

謝春英從2003年起在永平高中擔任志工，至今已10年，考取客語認證後成為薪傳教師，至國小擔任本土語教師，謝也致力於教學，並進入各學制的教育機構推廣傳承客家文化，從幼兒園到長照機構的長輩都是她的學生，儼然成為全齡的終身教育大師。

謝春英（右一）參與戶外研習與校長志工開心分享植物染成果。圖／新北教育局提供
謝春英（右一）參與戶外研習與校長志工開心分享植物染成果。圖／新北教育局提供
李集壽為75歲的終身學習者，學習音樂讓我永保持活力和熱情。圖／新北教育局提供
李集壽為75歲的終身學習者，學習音樂讓我永保持活力和熱情。圖／新北教育局提供
陳英明（右二）教志工做柿柿如意吊飾。圖／新北教育局提供
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