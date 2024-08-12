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罰不怕...拉蓓廣告不實 上半年裁罰金額居榜首、近一年半累計逾700萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局今公布上半年違規食藥妝品廣告，有7成來自網路，共開罰329件、裁罰3250萬元，其中去年遭裁罰金額第一名「拉蓓」產品，上半年已有11件廣告不實遭累積裁罰333萬元，單筆最高裁處80萬元。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布上半年違規食藥妝品廣告，有7成來自網路，共開罰329件、裁罰3250萬元，其中去年遭裁罰金額第一名「拉蓓」產品，上半年已有11件廣告不實遭累積裁罰333萬元，單筆最高裁處80萬元。圖／北市衛生局提供

近年來網路購物興起，不少民眾喜歡透過各大電商平台購物省時又方便，北市衛生局今公布上半年違規食藥妝品廣告，有7成來自網路，共開罰329件、裁罰3250萬元，其中去年遭裁罰金額第一名「拉蓓」產品，上半年已有11件廣告不實遭累積裁罰333萬元，單筆最高裁處80萬元，累積近一年半已遭裁罰715萬。

衛生局統計，上半年食品、藥品醫療器材、化妝品違規廣告共開罰329件、裁罰3250萬元，其中食品213件，裁罰金額2162萬元金額最高，化妝品104件、裁罰654萬元居次，藥品醫療器材12件、裁罰434萬元。食藥科長林冠蓁指出，疫情後網購興起，民眾連生活用品都可以利用網路購買，不少業者也在網路上砸重本打廣告，上半年裁罰廣告中逾7成源自網路。

林冠蓁表示，今年被發款最高前三名分別為，七寶創意有限公司「拉蓓」相關產品11件違規共遭罰333萬元、日東商事有限公司「私密專科益菌凍」等產品遭開罰5件140萬元、雲揚生物科技有限公司「德國原裝雲揚生技左旋精胺酸營養液」及韓灣國際股份有限公司的「瑞士頂尖抗老3秒速導全面撫紋精華組」分別遭開罰2件120萬、15件120萬元。

其中「七寶創意有限公司」因違規廣告「拉蓓」相關產品，去年因廣告不實遭裁罰380萬元，為去年累積金額最高。林冠蓁表示，「拉蓓」相關產品因廣告不實今年上半年已累積裁罰11件333萬元，針對一年同樣產品重複遭裁罰，會加重處份，其中「LABELLE拉蓓」精萃飲因廣告不實今年單件遭重罰80萬元。

林冠蓁說，裁罰樣態也有所改變，過去食品廣告不實，大多以改變外貌體態，例如減肥瘦身、皮膚美容為主，但疫情過後民眾逐漸重視健康，上半年食品違規廣告中主打「免疫力」更有31件，名列第一。林提醒，一但查獲食品廣告涉誇張易生誤解或醫療效能，就可依違反「食品安全衛生管理法」第28條，可直接裁處4萬到500萬元罰鍰，並要求下架廣列為重點查緝對象，一年內再度違規將加重處分。

衛生局呼籲，網路購物風險高，消費者應先確認網站有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料揭示，如果僅留行動電話或E-Mail，仍無法確認販售者身分，無法保障購買商品安全及合法性，請選擇合法商店購買產品，以保障自身消費安全及權益，避免破財又傷身。

廣告不實 網路 衛生局

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