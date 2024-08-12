實力證明自己超感動...蔣萬安邀林郁婷：周五來時尚派對

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運奪金，新北市長侯友宜昨宣布今天8月12日「林郁婷日」，安坑、淡海輕軌免費搭乘1天。台北市長蔣萬安今也表示，看到林郁婷比賽非常感動，她頂住壓力、扛著輿論壓力，用實力證明自己，並擊破所有流言，為林郁婷感到非驕傲，「台灣的女兒站上奧運的殿堂，拿到金牌，我們都與有榮焉。」

由於台北市這個周五將舉辦奧運英雄時尚派對，邀請台北市的選手參與，媒體也問蔣萬安，是否會邀請設籍新北的林郁婷參加市府辦的奧運英雄時尚派對？蔣說，歡迎大家8月16日來香堤大道，參加北市府辦的奧運英雄時尚派對。