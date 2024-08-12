新北第一處不塑深坑商圈 吃臭豆腐抽5000元禮券

新北第一處「不塑商圈」，地點就設在深坑商圈合作，環保局和商圈合作推出設置「reBAG袋袋箱傳」回收箱、深坑商圈128家業者皆承諾不主動提供「一次性塑膠用品」，市府再推「不塑消費深坑好多福」活動，即日起至10月31日完成任務即可參加抽獎，最高可獲5000元禮券。

環保局表示，鼓勵民眾減少使用一次性塑膠用品，新北市陸續推動「不塑市場」、「不塑夜市」、「新北Ucup」、「影城及職棒循環杯」、「reBAG袋袋箱傳」等源頭減量政策措施，並推動轄內業者成為「新北不塑之客友善店家」，至今逾500家業者響應。

今年首次打造「不塑商圈」，由深坑商圈率先響應，除於商圈內設置「reBAG袋袋箱傳」讓民眾可以自行取用二手袋、養成重複利用購物袋的習慣外，更舉辦「不塑消費深坑好多福」活動，攜手商圈內128家業者共同營造友善的不塑購物環境，期待藉此帶動更多商圈響應，共同降低環境負荷。

深坑里長黃建強表示，推動「無塑」一直是深坑商圈及深坑里辦公處長期以來非常支持且大力推廣的政策，此次深坑商圈作為示範，與環保局合作推動新北第一處不塑商圈，期待能讓更多民眾將「無塑消費」落實在生活中，也讓深坑商圈在美食文化聞名的同時，也能為環境永續盡一份心力。

環保局說明，本次「不塑消費深坑好多福」第一階段號召民眾「線上響應」，活動時間為8月12日至8月22日，民眾只要在「新北i環保」Facebook粉絲專頁活動貼文完成留言分享任務，即有機會獲得千元「深坑商圈暢遊券」。

第二階段邀請民眾實地響應「不塑行動」，自9月7日起至10月31日活動期間，民眾於深坑商圈消費時只要落實「不塑行動」，如自備購物袋、於餐飲店內用不使用一次性塑膠用品或外帶使用環保容器盛裝，並與活動海報、跳卡或不塑手版合照、並上傳至活動網站，即可參加抽獎，最大獎可獲得5000元郵政禮券。

環保局說，目前環境部雖尚未將商圈納入禁止免費提供塑膠袋的管制對象，但仍鼓勵民眾消費時能落實「自備、重複、少用」3招、減少使用一次用塑膠袋，環保局也將持續拓展不塑消費友善場域，鼓勵民眾建立不塑消費習慣，一起減塑愛地球。