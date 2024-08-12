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框出曾遭兒少案裁罰者／二寶爸自製幼兒園地圖 瀏覽暴增

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導

育有兩子江明宗以自身資訊專長，2021年做全國幼兒園地圖，若有兒少案裁罰紀錄，就以紅框框起，免費上網讓人搜尋，北市爆發信義區私幼狼師性侵案，吸引10多萬人次瀏覽。江說，孩子雖已念小學，但幼兒園地圖更新建置會繼續做下去。

江明宗說，當初為幫孩子找優質幼兒園，做一張台南幼兒園地圖，卻也發現，政府的開放資料常不親民，尤其發生狼師案，許多家長擔心孩子念的幼兒園有沒有問題，但政府公告、裁罰訊息，往往一段時間後就從官網下架，但他的地圖都會備分，「希望幼兒園還是要面對自己犯過的錯。」

江坦言，資料來自教育部「全國教保網」官方網站，一開始找資料沒阻礙，但不知為何，地圖做了一年，網站就增加驗證碼限制，等同增加民眾取得資料困難度。

他不解地說，政府公告資料理應要讓民眾使用，但看起來卻是想盡辦法阻止民眾取得，一直增加難度，相當矛盾，例如過去公告資料，只要有裁罰紀錄就會永遠顯示，後來較輕的裁罰，過一段期間就會隱藏。

目前江明宗粉絲專頁已有1.3萬人固定追蹤，只要有幼兒性平社會事件發生，瀏覽人次就速迅暴增，以這次信義區狼師案，就有10多萬人次瀏覽。他建議政府，應像美國聯邦法規，不該拒絕民眾要索取的資料。

地圖 幼兒園 狼師

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