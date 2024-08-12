平均1人管26幼園 北市教局流動率高

台北市幼兒園狼師案引發各界關注，但背後也凸顯人力困境，北市公私立幼兒園所有711家，但教育局學前教育科僅27人，不僅包辦幼兒園所大小事，還有性平等兒少通報稽查，近2年流動率高達5成，有許多人未做滿1年就離職。教育局指出，將編列預算，補足專責調查人力。

北市公私立幼兒園所總數為全國第三多，業管的學前教育科112學年度編制14人、聘用及臨時人員預算數13人，今年1月獲中央核定補助3名違法事件調查人力，但是好不容易甄選到2人，到職未滿1個月就離職，迄今仍未補到合適人力。

北市府高層坦言，學前教育科有定期稽查業務量，還要因應近年幼兒園違法通報量大增，工作執掌範圍廣、壓力大，近2年內人員異動率達5成，多數離職人員任職不達1年，造成經驗傳承不易、業務銜接困難。

學前科指出，新修正的幼兒教育及照顧法去年3月施行，過去幼兒園違規多以限期改善為主，裁罰為輔，現改採直接罰鍰，被裁罰的幼兒園訴諸行政救濟，導致訴願案暴增，北市2022年至去年3月訴願案39件，2023年3月新制上路後至12月，訴願達60件，今年1至7月已有57件。

學前科表示，去年新北發生幼兒園餵藥疑雲，教育部要求檢核項目從2022年的12大面向45小項，增至15大面向60小項，包含收費稽查、托藥措施輔導、師生比查核、攝錄影像存放日期查閱、校安通報操作演練等，平均每園稽查時間需3至4小時。

基層公務員表示，在人員尚未補足下，事情更多更雜，加班已是常態，去年成為教育局加班時數第一名科室。據了解，教育局已向市政府提出增員計畫，希望再增加4個調查稽查幼兒園人力，盼能規畫7人專責調查小組。

新北公私立幼兒園共1134間，幼教科人力33人，平均1人要負責34所，比北市26所更多。幼教科表示，接獲不當管教案件，就要衝去現場從頭查到尾，至少要花1到2小時，更重要是要避免證據被銷毀，壓力當然大。

新北教育局表示，目前有教保資源中心、學前特教中心、研習資源中心協助幼教科，讓第一線人員更專心稽查工作，流動率不大。