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淡水漁人碼頭 無人機+焰火秀迎賓
2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂昨開幕，新北市安排河上焰火秀、無人機燈光秀一同演出，首場以淡海情緣為主題，為活動拉開序幕。副市長劉和然說，淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂焰火成為當地盛會，今年擴大舉辦，首次加入200部無人機展演，結合焰火展演，讓淡水、八里兩岸愈晚愈美麗。
劉和然說，淡水漁人碼頭每年吸引200萬人次到訪，市府2019年起整合各局處及港區商家資源，在暑假推出系列活動及水舞秀，因應七夕等節日施放焰火，該活動已成年度盛會，帶動淡水河左岸及右岸夜經濟。今年更擴大舉辦，首次加入無人機表演，結合3000發焰火共同展演。
劉表示，活動從8月9日起，為期1個月至9月8日，每周末也安排假日文創市集、胖卡餐車與充滿活力的市集表演節目，讓民眾能從白天一路玩到晚上。
新北漁業處說，昨天燈光秀結合無人機共同展演，200部無人機在淡水的夜空譜出愛情故事，最終以「2024 high summer」排列出今年主視覺英文字樣，並為壓軸焰火秀揭開序幕，伴隨第一發焰火的升空，同時也宣告萬眾期待的仲夏繽紛樂焰火秀正式開始。
首場「淡海情緣」焰火秀搭配大量高空焰火，還有愛心、戒指、月亮等造型焰火彈，呈現七夕情人節主題，且不只焰火秀，還有情人節水舞秀，8月16日到漁人碼頭每日首末場水舞，結合雷射燈光秀一同展演，9月8日閉幕式還有一場。
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