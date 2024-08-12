台北小巨蛋冰上樂園 民怨裝備品質差

台北小巨蛋冰上樂園相當熱門，每天平均有1200至1700人次入場，近日民眾反映，多次帶小孩溜冰，租來的裝備品質不一，多個櫃檯如同虛設購票耗時，大小問題不斷；管理單位台北捷運公司回應，因暑假使用率高，檢查不及，近日會更換一批老舊冰鞋與護具，也會加強檢查。

民眾入冰上樂園前，必須租借溜冰鞋、手套，護具則視個人需求，但家長反映，常帶小孩去運動，結果租來的裝備不是鞋帶壞了不換、護具大小不一，就是護具袋內有雜物，管理品質差。場館出入動線不流暢，多個櫃檯更形同虛設，購票耗時，也無法臨時出場，僅能一次性使用，徒增困擾。

記者實際租借，發現左右腳的溜冰鞋一舊一新，鞋帶還有許多打結，難以使用，護具袋內有他人使用過的手套，歸還後沒立即檢查，只要求放在一旁的籃子內。

至於動線問題，當天為假日，內部工作人員多達5人，3個櫃檯中僅一櫃在使用，至少10組客人排隊，服務1組客人的時間，包含講解、確認溜冰鞋大小、購票等，平均5至10分鐘，等待2組客人約18分鐘；而持票券臨時出場，入場時會被判定為已離場，無法再度進入，未設定2小時內自由進出。

北捷表示，每月月底定期盤點溜冰鞋及護具，若發現故障、護具短缺或遺留其他雜物等，會立即更換。因暑假購票遊客人潮眾多，營業現場全套護具出租數量周轉檢查不及，後續將加強同仁員工訓練及補充每天裝備預估使用量，減少遊客抱怨。

北捷透露，冰上樂園預計今年8月中旬更換一批冰鞋、護具，若遇整冰時段票卡會自動順延20分鐘使用時間，有臨時出場需求，可向服務人員登記後持票卡走公務門離場及再次進場；另入口處備有2組自動售票機可快速進場，若有其他購票需求或個別租用護具，才須抽號碼牌排隊購票。