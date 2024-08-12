北市老宅增設電梯補助 去年僅12案

北市老屋占全市比率超過7成，隨高齡化社會來臨，有很多長輩仍住在沒有電梯的老舊公寓中，北市府提供老舊建物增設電梯補助，但議員直言成效不彰，去年僅12案申請，住戶也說，很多住戶不知有補助。北市更新處回應，會透過多元管道行銷宣導，目前以每年15案為目標，今年已有7案申請。

北市針對老舊建築物增電梯補助規定，最高可補助總工程經費60%，上限300萬元，若為都更整建或維護策略地區，補助經費可提升至80%，上限480萬元。但因電梯增設需一定空間，若老宅基地面積不足設置上恐有困難，加上必須要與各樓層間住戶取得共識，最終常因經費不足、1樓住戶反對等不了了之。

議員曾獻瑩認為，北市有超過8萬棟房屋為老宅，都更進度又遙遙無期，加上許多行動不便年長者仍住老宅，電梯需求逐年提高，給予長者一個舒適安全環境是政府的責任，但現階段申請補助實在太少，應協助推廣，幫助社區解決困難，降低整合阻力。

位於大安區和平東路二段的北小公寓屋齡47年獲得補助，去年底完成外牆拉皮、興建電梯，4樓住戶洪啟洲分享，他家社區一共5層，當初因母親年紀漸長、眼睛不好，才決定與其他樓層住戶討論蓋電梯，不過遇低樓層住戶反對，開會也不願出席，最後流程拖了2年多才開始動工。

洪啟洲直言，在北市5層樓以下老宅仍然相當多，蓋電梯基地需要一定空間，只要有兩層樓不同意就無法蓋，且扣掉補助款蓋電梯所需費用仍要200萬，算下來一層住戶平均要支出40、50萬，對民眾仍是一筆不小負擔，但對長者來說爬樓梯傷膝蓋，政府應調整規定，放寬標準。

「市府宣傳力道也要更精進。」洪啟洲說，他常和公部門打交道，但在改善屋況前，卻完全不知道有補助，是偶然間好友告知才開始研究，政府應在適當時機介入協助，用專業知識說服住戶，讓住戶安心，也可讓街坊鄰居更加和睦。

更新處表示，今年已有7案來申請，其中有2案正在審查，另5案已審查通過正在施工，待施工完畢就可來請款，政策上路迄今已累積312件申請案核准補助197件，完工撥款金額共2億7448萬餘元。

更新處強調，補助將持續透過實體說明會、網路平台、大眾捷運月台電視廣告等多元管道推廣行銷，補助措施也逐年滾動檢討。