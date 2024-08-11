獨／27公務員管逾700家幼園…這科室加班第一名 有人1個月就離職

台北市幼兒園狼師案，引發各界關注兒少性平，不過背後也凸顯調查人力困境。北市公私立幼兒園所有711家，但業管學前教育科僅27人，近2年更因壓力流動率高達5成。加上今年中央調查業務變更，核定補助北市調查人力3人，好不容易甄選到2人，這2人到職未滿1個月就離職，迄今未甄補到合適人力。

不具名公務員嘆，業務壓力超爆，想做好學前教育但卻難負荷工作量，直言「已成加班第一名。」

北市教育局回應，目前相關調查業務，是由12行政分區承辦人暫為協助。另外，為了因應學前教育的人力問題，北市府也將編列預算，增加專責調查人力，提升調查效能。

北市府高層坦言，學前教育科的工作職掌業務量大，除定期稽查量大，若發生疑性平通報，也不若國高中學校有學校行政教職員的支援機制，加上新制上路後，查核對象擴大，並增加查核項目，教育局學前教育科近2年內人員異動率達5成，多數離職人員任職不達1年，人員異動頻繁，造成經驗傳承不易、業務銜接困難。

不具名基層公務員說，學前教育科過去就必須包辦幼兒園所的大小事，業務、壓力本身就不小，去年「幼教法」修正後除了行政案量增加，在稽查人員尚未補足的情形還要負擔稽查工作，事情更多更雜，加班已是常態，甚至去年已經成為教育局加班時數第一名科室。

北市府統計，台北市截至今年7月底，公立幼兒園有147家、非營利幼兒園54家、準公共幼兒園172間、私立幼兒園309家，職場互助式教保服務中心29家，總計711家，為全國前三多。業管的教育局學前教育科，112學年度編制14人、聘用及臨時人員預算數13人，今年1月5日中央因應調查業務變更，核定補助北市3名違法事件調查人力，除近2年流動率高達5成，補助核定的3名調查人力，至今仍未甄補到合適人力。

以目前稽查現況，北市過去每年要辦理至少210場公共安全暨園務行政檢查，去年新北市發生疑餵藥案後，檢核項目從2022年的12大面向45小項，增至15大面向60小項，也因項目眾多，平均每園稽查時間需3至4小時。且去年9月起稽查對象納入公立幼兒園及非營利幼兒園，預期稽查園數由每年210場提升至250場。

北市教育局表示，會向市府請增調查人力，建立稽查、調查專業化機制，也會專責訓練調查、稽查人員相關專業知能，提升稽查人員違法查緝敏銳度及執法公信力，掌握潛藏違法對待危險因子，降低幼兒園園務違規次數及兒少保護案件量。