快訊

南韓上半年對台記憶體出口暴增兩倍多 因這公司出口大量晶片給台積電

財務連環爆！柯文哲競總疑偽造發票做假帳 鍾小平明赴北檢告發

百年餅店推攝影展 讓多名貓店長領路大稻埕

中央社／ 台北11日電
百年餅店李亭香推出「漫步貓街大稻埕」攝影展，以不同視角看見充滿貓咪的大稻埕。圖／翻攝自李亭香 Li Ting Xiang臉書粉專
百年餅店李亭香推出「漫步貓街大稻埕」攝影展，以不同視角看見充滿貓咪的大稻埕。圖／翻攝自李亭香 Li Ting Xiang臉書粉專

街道林立著南北貨、中藥行，是不少遊客熟悉的台北大稻埕風景，百年餅店李亭香推出「漫步貓街大稻埕」攝影展，則以不同視角看見充滿貓咪的大稻埕，還選出多名貓店長，成為大稻埕引路人。

李亭香餅店經營者李佳陽向中央社記者表示，大稻埕創意街區發展協會2021年舉辦「貓街大稻埕－大稻埕產業與喵喵攝影展」，展出攝影師菜菜子在大稻埕拍攝的貓咪風景，也邀請民眾票選心中的「貓店長」。

李佳陽認為，「貓店長」也許是個可發展的持續特色，李亭香在大稻埕開業百年，也許能成為串聯店家響應的角色，協助形塑大稻埕特色，此次共與有養店貓的9家大稻埕在地店家合作，打造貓店長地圖，並透過徵件宣布推出「漫步貓街大稻埕」攝影展，吸引來自台灣、日本、香港等地近800件作品投件。

評審則由OLYMPUS PLAZA TAIPEI合作攝影師及攝影師菜菜子擔任，從近800件投稿作品中選出30件作品展出，可見貓咪或坐或臥，與大稻埕店家、街頭風景融為一體，姿態逗趣，還有店家會在貓窩上寫上中文、日文貓咪姓名，大方讓客人與貓咪互動。

李佳陽分享，大稻埕因開設許多藥行與乾貨商店，加上老屋多以天井相連，易於老鼠生存，當地人為防止鼠患，常會以養貓應對，「我小時候家中也有養貓」，長期下來，大稻埕貓咪便成為兼具抓漏、招財作用的存在。

「漫步貓街大稻埕」攝影展，即日起於台北OLYMPUS PLAZA TAIPEI展出至25日。

大稻埕 貓咪

延伸閱讀

大稻埕夏日節閉幕8分鐘煙火吸12萬人次 蔣萬安：攤商業績增4成

雨停了！大稻埕壓軸煙火秀點亮夜空 480秒讓民眾大飽眼福

北市大稻埕夏日節施放8分鐘煙火 下午6時起交管

怕人擠人、找不到停車位？ 觀賞大稻埕七夕煙火秀「祕密景點」曝光

相關新聞

獨／27公務員管逾700家幼園…這科室加班第一名 有人1個月就離職

台北市幼兒園狼師案，引發各界關注兒少性平，不過背後也凸顯調查人力困境。北市公私立幼兒園所有711家，但業管學前教育科僅2...

百年餅店推攝影展 讓多名貓店長領路大稻埕

街道林立著南北貨、中藥行，是不少遊客熟悉的台北大稻埕風景，百年餅店李亭香推出「漫步貓街大稻埕」攝影展，則以不同視角看見充...

三重大同公園旁公有地遭占致鄰損 新北市府拆了改造人行道

新北發展早，早期有些公有土地遭占用，甚至衍生環境髒亂問題，像三重大同公園旁就長期遭鐵皮建物及雜物非法占用，不只影響周圍建...

黃金盛典藝術祭 邀民眾訪金瓜石作夢

以日本作家夏目漱石短篇著作「夢十夜」為引，台電藝術祭品牌「黃金盛典藝術祭」即日起於金瓜石展開，透過14組國內外藝術家作品...

好困擾！社區大門口遭貼討債文宣 汐止婦坦承：女兒有欠債

新北市汐止區一處社區大樓鐵門口，昨天深夜遭不知名男子張貼討債文宣，男子還將文宣灑滿社區前馬路，住戶鄭女今天上午發現後報警...

台北小巨蛋冰上樂園裝備品質差 北捷8月換新冰鞋、護具

台北小巨蛋冰上樂園開業至今已已19年，成為假日親子出遊場所之一。近日民眾反映，多次帶小孩溜冰，租來的裝備品質不一，多個櫃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。