百年餅店推攝影展 讓多名貓店長領路大稻埕

街道林立著南北貨、中藥行，是不少遊客熟悉的台北大稻埕風景，百年餅店李亭香推出「漫步貓街大稻埕」攝影展，則以不同視角看見充滿貓咪的大稻埕，還選出多名貓店長，成為大稻埕引路人。

李亭香餅店經營者李佳陽向中央社記者表示，大稻埕創意街區發展協會2021年舉辦「貓街大稻埕－大稻埕產業與喵喵攝影展」，展出攝影師菜菜子在大稻埕拍攝的貓咪風景，也邀請民眾票選心中的「貓店長」。

李佳陽認為，「貓店長」也許是個可發展的持續特色，李亭香在大稻埕開業百年，也許能成為串聯店家響應的角色，協助形塑大稻埕特色，此次共與有養店貓的9家大稻埕在地店家合作，打造貓店長地圖，並透過徵件宣布推出「漫步貓街大稻埕」攝影展，吸引來自台灣、日本、香港等地近800件作品投件。

評審則由OLYMPUS PLAZA TAIPEI合作攝影師及攝影師菜菜子擔任，從近800件投稿作品中選出30件作品展出，可見貓咪或坐或臥，與大稻埕店家、街頭風景融為一體，姿態逗趣，還有店家會在貓窩上寫上中文、日文貓咪姓名，大方讓客人與貓咪互動。

李佳陽分享，大稻埕因開設許多藥行與乾貨商店，加上老屋多以天井相連，易於老鼠生存，當地人為防止鼠患，常會以養貓應對，「我小時候家中也有養貓」，長期下來，大稻埕貓咪便成為兼具抓漏、招財作用的存在。

「漫步貓街大稻埕」攝影展，即日起於台北OLYMPUS PLAZA TAIPEI展出至25日。