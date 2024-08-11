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台北藝術宮活動 展當代藝術視角下的王船慶典

中央社／ 台北11日電

台灣多地可見迎王與送王船習俗，台北藝術宮推出「藝術王船慶典」活動，以當代藝術創作形式促進民俗藝術討論，轉化「王船」功能，今天舉辦論壇分享迎王與送王船習俗由來。

台北藝術宮主辦「藝術王船慶典：讓另一個世界也能擁有當代藝術」，今天舉行「藝起迎王──台灣王船與藝術文化論壇」，透過民俗信仰、影像紀錄、工藝等角度討論台灣迎王與王船祭典，並銜接民間傳統藝術與當代藝術。

芝山巖惠濟宮辦公室主任王俊凱以「漫談台灣迎王祭典」為題開場，他說，在不同地區可見不同「王」的說法，北部多見「王爺」，南部多見「千歲」，但都意指男性形象的神明，緣由典故也各有不同，可粗分為自然王爺、人神王爺或瘟神王爺。

至於「送王船」習俗由來，王俊凱表示，最遠古意義便是為了送瘟，「瘟疫在醫療不發達的年代是非常可怕的，一個村莊染病，可能過半都會死亡，船在古代是能夠離開一地最遠的交通工具，那就造船送走瘟疫，送得越遠越好」。

王俊凱分享，台灣在迎王與王船祭典習俗中也發展出獨特特色，如「千歲」稱呼便是一例，起源可追溯至南部，最有名便是南鯤鯓代天府的五府千歲，若在北部看見「千歲」名稱，多是居民移動間拓展原鄉神明稱呼。

民俗祭典中的王船肩負祈福、消災、解厄的期望，「藝術王船慶典：讓另一個世界也能擁有當代藝術」活動則改變王船的任務，首先邀請藝術家陳呈毓打造1艘船，並徵集藝術家作品，預計在活動展期後，要讓乘載藝術作品的船隻，最終在海岸全數焚燒。

考量活動性質，台北藝術宮徵件也以可燃燒完全、無空污及毒物污染、無爆炸可能的作品為主，排除塑膠、金屬等材質。

「藝術王船慶典：讓另外一個世界擁有當代藝術」活動即日起於台北剝皮寮歷史街區演藝廳舉行至9月1日。

王船

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