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三重大同公園旁公有地遭占致鄰損 新北市府拆了改造人行道
新北發展早，早期有些公有土地遭占用，甚至衍生環境髒亂問題，像三重大同公園旁就長期遭鐵皮建物及雜物非法占用，不只影響周圍建物，行人通行也遭擋。新北工務局續推「新北美樂地2.0」，清除非法占用雜物，重新規畫整理成約76公尺長的人行道。
新北養工處說明，這次專案地點位於三重區大同北路184巷，屬於部分未開闢的都市計畫道路用地，經市民反映該處長期遭鐵皮建物及雜物非法占用，喬木也傾斜並竄根，導致鋪面及鄰房嚴重損害，加上沒行人通行空間，在影響市容景觀的同時，更形成行人與車爭道的交通安全隱憂。
養工處表示，獲報後邀集三重區公所、重陽里里長及樹木保護委員等共同會勘達成共識，排除鐵皮建物占用及清理喬木竄根，並辦理新設人行道及排水溝更新工程；該工程總經費約270萬元，新設人行道總長度約76公尺，更新側溝長度約74公尺。
養工處提到，設計不僅考量行人通行的流暢性、安全性以及美觀度，更重視無障礙通行的人本環境，讓市民與輪椅族能便利通行；為讓工程順利施作，施工單位花費相當時間與占用人、店家及居民協調和溝通，並由市府各單位分工合作，未來將委由三重區公所維管。
工務局長祝惠美表示，2019年至2023年已完成68件美樂地專案，活化土地面積超過5萬3000平方公尺，將持續推動土地活化工作，逐步加強對公共空間的管理和監督。
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