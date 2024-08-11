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黃金盛典藝術祭 邀民眾訪金瓜石作夢

中央社／ 台北11日電
台電藝術祭品牌「黃金盛典藝術祭」即日起在新北市金瓜石展開，藝術家吳思嶔以作品「七個故事、雕塑與採金人」參展，讓民眾得以循線索找到7個雕塑作品，搶先他人者可將作品帶回家。圖／中央社
台電藝術祭品牌「黃金盛典藝術祭」即日起在新北市金瓜石展開，藝術家吳思嶔以作品「七個故事、雕塑與採金人」參展，讓民眾得以循線索找到7個雕塑作品，搶先他人者可將作品帶回家。圖／中央社

以日本作家夏目漱石短篇著作「夢十夜」為引，台電藝術祭品牌「黃金盛典藝術祭」即日起於金瓜石展開，透過14組國內外藝術家作品呈現不同夢世界，還有藝術家邀民眾尋寶，帶雕塑品回家。

策展人林怡華透過新聞稿表示，「黃金盛典藝術祭」是非典型藝術祭，希望從多重感官的角度、作品媒介與呈現形式等層面，製造出「跳脫常規的非常經驗」，相信觀眾處處都能領略到策展與藝術創作過程中，團隊意圖跳脫框架、揚棄尋常的突破與野心。

夏目漱石在「夢十夜」中以不同的夢傳達對不同事物的價值觀，「黃金盛典藝術祭」以「夢十夜」為策展主題，希望將金瓜石化為夢的載體，在「水湳洞區」、「勸濟堂區」、「黃博區」及「地質公園區」4個展區中，呈現地方文史、祭儀信仰、地質環境與風物傳說觀點，並讓觀展過程成為遊夢旅程。

值得一提的是，藝術祭試圖翻轉傳統作品與觀展者的單向關係，如藝術家吳思嶔創作的「七個故事、雕塑與採金人」，民眾須從7則金瓜石的故事中找出線索，搶先他人循線找到7個雕塑品，就可以把作品帶回家。且雕塑品為黃金翻鑄，呼應金瓜石掏金歷史。

藝術家李奧森作品「車內河谷」則反被動為主動，隨機挑選願意參與的民眾進入巴士，詮釋夢境無定向、無定性、無定時的特性，以流動、非典型、難以定義的參與觀看形式，映照出夢境的輪廓。

台電營建處長陳憲能表示，台電公司近幾年積極耕耘公共藝術有成，金水地區有許多台電轄下重要的歷史古蹟場域，包含水湳洞選煉廠、金瓜石神社、太子賓館等，都是台電的努力修復與串連的目標，期望透過「黃金盛典」呈現台電近年在公共藝術及古蹟修復所做的努力。

「黃金盛典藝術祭」即日起於新北市金瓜石展開至10月5日。

公共藝術 台電 金瓜石 黃金

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