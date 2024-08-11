好困擾！社區大門口遭貼討債文宣 汐止婦坦承：女兒有欠債

新北市汐止區一處社區大樓鐵門口，昨天深夜遭不知名男子張貼討債文宣，男子還將文宣灑滿社區前馬路，住戶鄭女今天上午發現後報警。汐止警到場了解時鄭女表示32歲女兒陳女日前在外有借款，曾多次向家人借錢還債，但目前女兒已搬離。警方已調閱監視器追查張貼文宣男子行蹤，將通知他到案說明以釐清案情。

據了解，位於新北市汐止區樟樹二路這處社區大樓，今天上午有民眾發現鐵門口遭人張貼討債文宣，不但披露欠債女子的臉部，還寫著：「陳xx，借錢真開心，出來面對」等字眼。且討債文宣還四散在社區門口及馬路上，50歲鄭姓女住戶發現討債文宣針對的正是自己女兒立即向警方報案。

汐止警方到場時張貼的討債文宣已被清潔人員清除，警方詢問鄭女後得知，其32歲陳姓女兒在外有借款情形，且日前曾多次向家人借現金欲還債，但陳女目前已搬離該社區大樓，且鮮少與家人聯繫。