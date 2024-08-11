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好困擾！社區大門口遭貼討債文宣 汐止婦坦承：女兒有欠債

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
社區門口地上也滿是討債文宣。圖／截取自臉書社團汐止集團
社區門口地上也滿是討債文宣。圖／截取自臉書社團汐止集團

新北市汐止區一處社區大樓鐵門口，昨天深夜遭不知名男子張貼討債文宣，男子還將文宣灑滿社區前馬路，住戶鄭女今天上午發現後報警。汐止警到場了解時鄭女表示32歲女兒陳女日前在外有借款，曾多次向家人借錢還債，但目前女兒已搬離。警方已調閱監視器追查張貼文宣男子行蹤，將通知他到案說明以釐清案情。

據了解，位於新北市汐止區樟樹二路這處社區大樓，今天上午有民眾發現鐵門口遭人張貼討債文宣，不但披露欠債女子的臉部，還寫著：「陳xx，借錢真開心，出來面對」等字眼。且討債文宣還四散在社區門口及馬路上，50歲鄭姓女住戶發現討債文宣針對的正是自己女兒立即向警方報案。

汐止警方到場時張貼的討債文宣已被清潔人員清除，警方詢問鄭女後得知，其32歲陳姓女兒在外有借款情形，且日前曾多次向家人借現金欲還債，但陳女目前已搬離該社區大樓，且鮮少與家人聯繫。

汐止警方經調閱監視器，發現昨天深夜11時許1名不知名男子徒步到場，並手持文宣張貼社區之大門後隨即離開，警方目前將積極追查男子身分，並通知他到案說明以釐清案情。

前來張貼討債文宣的男子還將文宣四處亂丟。圖／截取自臉書社團汐止集團
前來張貼討債文宣的男子還將文宣四處亂丟。圖／截取自臉書社團汐止集團
不知名男子在社區鐵門上張貼討債文宣。圖／截取自臉書社團汐止集團
不知名男子在社區鐵門上張貼討債文宣。圖／截取自臉書社團汐止集團

汐止 討債

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