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台北小巨蛋冰上樂園裝備品質差 北捷8月換新冰鞋、護具

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北小巨蛋冰上樂園冰鞋新舊、品質不一，導致左右腳舒適感不同。記者鍾維軒／攝影
台北小巨蛋冰上樂園冰鞋新舊、品質不一，導致左右腳舒適感不同。記者鍾維軒／攝影

台北小巨蛋冰上樂園開業至今已已19年，成為假日親子出遊場所之一。近日民眾反映，多次帶小孩溜冰，租來的裝備品質不一，多個櫃檯如同虛設購票耗時，大小問題不斷；北捷回應，預計8月中旬會更換一批老舊冰鞋與護具，也會加強每日盤點、檢查作業，確保租借品質。

台北小巨蛋冰上樂園相當熱門，每天平均有1200至1700人次入場。民眾入館前，必須租借溜冰鞋、手套，護具則視個人需求，但家長反映，常帶小孩去運動，結果租來的裝備不是鞋帶壞了不換、護具大小不一，就是護具袋內有雜物，管理品質差。場館出入動線不流暢，多個櫃檯更形同虛設，購票耗時，也無法透過2小時的票券臨時出場，僅能一次性使用，徒增困擾。

記者實際租借，發現裝備良莠不齊，左右腳的溜冰鞋一舊一新，舊溜冰鞋上的鞋帶還有許多打結，難以使用卻未更換，護具袋內有他人使用過的手套，歸還後沒立即檢查，只要求放在一旁的籃子內，工作人員恐未定期保養與檢查裝備，導致民眾花錢租到爛裝備。

至於動線問題，當天為假日，內部工作人員多達5人，3個櫃檯中僅一櫃在使用，至少10組客人排隊，服務1組客人的時間，包含講解、確認溜冰鞋大小、購票等，平均5至10分鐘，記者等待2組客人時間約18分鐘；而持票券臨時出場，入場時會被判定為已離場，無法再度進入，未設定2小時內自由進出。

台北捷運表示，遊客歸還冰鞋及護具後會檢視使用情形，每月底定期盤點營業現場冰鞋及護具使用情形，若發現故障、護具短缺或遺留其它雜物等情形則立即更換。因暑假期間購票遊客人潮眾多，營業現場全套護具出租數量周轉檢查不及，後續將加強同仁員工訓練及補充每日預估使用量，以減少遊客抱怨。

台北捷運透露，冰上樂園預計今年8月中旬更換一批冰鞋、護具，並加強每日冰鞋護具檢視整理作業。而為確保冰面平整性及滑冰品質，假日營業期間每2小時整理1次冰面，票卡時間會自動順延20分鐘使用時間，有臨時出場需求，可向服務人員登記後持票卡走公務門離場及再次進場；如遇尖峰時間，入口處備有2組自動售票機可快速進場，若有其它購票需求或個別租用護具，才須抽號碼牌排隊購票。

溜冰鞋帶破舊，還被打了多個結，難以使用卻未更新。記者鍾維軒／攝影
溜冰鞋帶破舊，還被打了多個結，難以使用卻未更新。記者鍾維軒／攝影
民眾租借護具會直接拿到護具袋，內有護肘、護膝，安全帽另給，不過裡頭有他人使用過的手套，工作人員回收拾也未立即檢查。記者鍾維軒／攝影
民眾租借護具會直接拿到護具袋，內有護肘、護膝，安全帽另給，不過裡頭有他人使用過的手套，工作人員回收拾也未立即檢查。記者鍾維軒／攝影
民眾發現因為品牌不同被混用，導致護肘、護膝大小不一。記者鍾維軒／攝影
民眾發現因為品牌不同被混用，導致護肘、護膝大小不一。記者鍾維軒／攝影
台北小巨蛋冰商樂園吸引許多親子與遊客，暑假期間每天可多達1700人次入場。記者鍾維軒／攝影
台北小巨蛋冰商樂園吸引許多親子與遊客，暑假期間每天可多達1700人次入場。記者鍾維軒／攝影

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