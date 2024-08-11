台北小巨蛋冰上樂園裝備品質差 北捷8月換新冰鞋、護具

台北小巨蛋冰上樂園開業至今已已19年，成為假日親子出遊場所之一。近日民眾反映，多次帶小孩溜冰，租來的裝備品質不一，多個櫃檯如同虛設購票耗時，大小問題不斷；北捷回應，預計8月中旬會更換一批老舊冰鞋與護具，也會加強每日盤點、檢查作業，確保租借品質。

台北小巨蛋冰上樂園相當熱門，每天平均有1200至1700人次入場。民眾入館前，必須租借溜冰鞋、手套，護具則視個人需求，但家長反映，常帶小孩去運動，結果租來的裝備不是鞋帶壞了不換、護具大小不一，就是護具袋內有雜物，管理品質差。場館出入動線不流暢，多個櫃檯更形同虛設，購票耗時，也無法透過2小時的票券臨時出場，僅能一次性使用，徒增困擾。

記者實際租借，發現裝備良莠不齊，左右腳的溜冰鞋一舊一新，舊溜冰鞋上的鞋帶還有許多打結，難以使用卻未更換，護具袋內有他人使用過的手套，歸還後沒立即檢查，只要求放在一旁的籃子內，工作人員恐未定期保養與檢查裝備，導致民眾花錢租到爛裝備。

至於動線問題，當天為假日，內部工作人員多達5人，3個櫃檯中僅一櫃在使用，至少10組客人排隊，服務1組客人的時間，包含講解、確認溜冰鞋大小、購票等，平均5至10分鐘，記者等待2組客人時間約18分鐘；而持票券臨時出場，入場時會被判定為已離場，無法再度進入，未設定2小時內自由進出。

台北捷運表示，遊客歸還冰鞋及護具後會檢視使用情形，每月底定期盤點營業現場冰鞋及護具使用情形，若發現故障、護具短缺或遺留其它雜物等情形則立即更換。因暑假期間購票遊客人潮眾多，營業現場全套護具出租數量周轉檢查不及，後續將加強同仁員工訓練及補充每日預估使用量，以減少遊客抱怨。