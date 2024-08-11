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北市老宅增設電梯補助去年僅12案 乏人問津原因曝…

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市老屋占全市比例超過7成，但隨著高齡化社會來臨，有很多長輩仍住在沒有電梯的公寓中，相當不方便，議員指出，北市府雖有提供老舊建物增設電梯補助，但成效不彰，去年僅有12案來申請，認為市府應加強協助。示意圖。圖／聯合報系資料照
北市老屋占全市比例超過7成，但隨著高齡化社會來臨，有很多長輩仍住在沒有電梯的公寓中，相當不方便，議員指出，北市府雖有提供老舊建物增設電梯補助，但成效不彰，去年僅有12案來申請，認為市府應加強協助。示意圖。圖／聯合報系資料照

北市老屋占全市比例超過7成，但隨著高齡化社會來臨，有很多長輩仍住在沒有電梯的公寓中，相當不方便，議員指出，北市府雖有提供老舊建物增設電梯補助，但成效不彰，去年僅有12案來申請，認為市府應加強協助，針對有意願的住戶協助整合。更新處回應，會透過多元管道行銷宣導，目前以每年15案為目標，今年已有7案申請。

依照更新處現行針對老舊建築物增設電梯補助規定，若案主來申請補助，最高可補助總工程經費60％，上限300萬元，若為都更整建或維護策略地區，補助總工程經費可提升至80％，上限480萬元，目前已公告地區包括東西門戶計畫周邊，重要景觀軸帶、商業廊道周邊等，受理申請時間至今年止。

但根據統計去年僅有12案申請補助，知情人士認為，因電梯增設需要一定空間，若老宅基地面積不足設置上恐有困難，加上必須要與各樓層間住戶取得共識，最終常因經費不足、1樓住戶反對等，導致社區在電梯增設上更加困難。

議員曾獻瑩認為，北市有超過8萬棟房屋為老宅，都更進度又遙遙無期，加上許多行動不便年長者仍住老宅，電梯需求逐年提高，給予長者一個舒適安全環境是政府的責任，但現階段申請補助實在太少，應協助推廣，幫助社區解決困難，降低整合阻力。

更新處表示，現階段已每年15案為目標推廣，今年已有7案來申請，其中有2案正在審查，另5案已審查通過正在施工，待施工完畢就可來請款，政策上路迄今已累積312件申請案核准補助197件，完工撥款金額共2億7448萬餘元。

更新處強調，補助將持續透過實體說明會、網路平台、大眾捷運月台電視廣告等多元管道推廣行銷，補助措施也逐年滾動檢討。

北市府 老宅 電梯

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