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台中市區公車一天有8次故障？ 市府：1千個班次僅1次
台中公車日前行駛中突然起火引起火燒車，幸未有人傷亡。市議員陳俞融說，依市府資料，市公車平均每天發生近8次故障。且涉及變速箱、轉向系統等核心設備的比例居高不下，顯示公車老舊已達到其極限，凸顯台中市公車亟待更新的迫切性。
不過，市府對數字有不同解讀，表示目前市區公車每日提供超過7500班次，以前年至去年的故障事件數換算，平均每1千個班次僅有一件車輛故障事件，但為維護民眾乘車權利及安全，交通局除請客運業者落實車輛保養及檢查外，亦滾動式檢討公車評鑑指標，以督促客運業注重行車安全。
另據台中市汽車客運業管理自治條例，營運車輛車齡不得逾10年，但車況良好的低地板公車得延長至12年，交通局已持續要求客運業者所屬車輛應符合以上規定，並請客運業者提送車輛汰換計畫，以確保車輛正常運行。
陳俞融說，根據市府資料，目前全市公車有1393台，前年到去年發生5754件故障事件，平均每年高達2877件，相當於每天會發生近8次故障。而公車中，10年車齡以上的公車就有490台，比例達3成5，且各年度的公車故障原因中，涉及變速箱、轉向系統等核心設備的比例居高不下，顯示老舊公車已達到其性能極限。
陳俞融說，儘管市府每年投入高達27.8億元的公車相關預算，但市民並未因此享受到應有的公車服務品質。如此頻繁的公車故障事件，不僅影響市民的日常通勤，更嚴重威脅到乘客的安全。
陳俞融說，市府現行的公車評鑑制度竟未將公車故障率及養護納入相關評鑑指標，且並未在這些老舊公車上投入足夠的維修成本。市府應立即調整公車評鑑指標，將車輛故障率和維護情況納入考量，以此激勵業者更新車隊。只有透過實質的政策改革，才能徹底解決老舊公車問題，確保市民的乘車安全，提升公共交通服務品質。
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