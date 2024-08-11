台中市區公車一天有8次故障？ 市府：1千個班次僅1次

台中公車日前行駛中突然起火引起火燒車，幸未有人傷亡。市議員陳俞融說，依市府資料，市公車平均每天發生近8次故障。且涉及變速箱、轉向系統等核心設備的比例居高不下，顯示公車老舊已達到其極限，凸顯台中市公車亟待更新的迫切性。

不過，市府對數字有不同解讀，表示目前市區公車每日提供超過7500班次，以前年至去年的故障事件數換算，平均每1千個班次僅有一件車輛故障事件，但為維護民眾乘車權利及安全，交通局除請客運業者落實車輛保養及檢查外，亦滾動式檢討公車評鑑指標，以督促客運業注重行車安全。

另據台中市汽車客運業管理自治條例，營運車輛車齡不得逾10年，但車況良好的低地板公車得延長至12年，交通局已持續要求客運業者所屬車輛應符合以上規定，並請客運業者提送車輛汰換計畫，以確保車輛正常運行。

陳俞融說，根據市府資料，目前全市公車有1393台，前年到去年發生5754件故障事件，平均每年高達2877件，相當於每天會發生近8次故障。而公車中，10年車齡以上的公車就有490台，比例達3成5，且各年度的公車故障原因中，涉及變速箱、轉向系統等核心設備的比例居高不下，顯示老舊公車已達到其性能極限。

陳俞融說，儘管市府每年投入高達27.8億元的公車相關預算，但市民並未因此享受到應有的公車服務品質。如此頻繁的公車故障事件，不僅影響市民的日常通勤，更嚴重威脅到乘客的安全。