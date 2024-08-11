議員指補助公寓增設電梯申請件少 北市：滾動檢討

台北市府統計30年以上、無電梯的老公寓約8萬餘棟，市府推出電梯補助政策，議員發現去年僅12件申請。更新處今天表示，持續透過多元管道推廣，補助措施會逐年滾動檢討。

台北市政府為協助改善銀髮族及行動不便市民的生活需求及生活品質，推出補助6樓以下公寓增設電梯政策，國民黨議員曾獻瑩指出，去年僅12件申請，認為市府立意雖好，但成效不彰。

曾獻瑩透過群組發布訊息表示，許多行動不便長者，仍住在沒電梯老公寓，每天須爬樓梯，電梯需求逐年提高，市府擴大公寓增設電梯補助費，但申請卻不踴躍，可能是因電梯增設基地空間不足、經費不足、1樓住戶反對等因素，導致難取得居戶共識。

他說，市府提供申請補助費太少，除應評估增加費用，也要持續推廣，協助社區解決困難，降低整合阻力。

台北市都市更新處對此回應，相關整建維護補助費用，會持續透過實體說明會、網路平台、大眾捷運月台電視廣告等多元管道推廣行銷，針對補助措施也會逐年滾動檢討。

更新處表示，自推動整建維護補助政策以來，至今累積312件申請案，包含外牆拉皮、增設電梯、結構補強，核准補助197件，完工撥款金額達新台幣2億7448萬餘元。

更新處指出，有申請補助需求的市民只要來電詢問，會立即派員到場初勘，再委託輔導團隊建築師提供到府場勘及說明等諮詢服務。

更新處表示，針對相關補助措施，包含簡便程序、加碼補助、專業輔導等都會逐年滾動式檢討，以符合市民需求，盼提高申請意願，不過，都更整建維護有賴社區整合共識、自籌經費，再搭配政府補助資源，才能順利推動。