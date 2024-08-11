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助居民健檢機車...特教生興奮有成就 北市新學年增2校專技班

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為發掘特教生的優勢能力，提供優質的技能教育機會，北市共有7所公私立職業學校開辦特教生「專業技能班」，並結合社區與企業合作，提供特教生實習機會，南港高工特別讓學生協助在地低收入戶免費健檢機車，拉近與社區距離。圖／北市教育局提供
為發掘特教生的優勢能力，提供優質的技能教育機會，北市共有7所公私立職業學校開辦特教生「專業技能班」，並結合社區與企業合作，提供特教生實習機會，南港高工特別讓學生協助在地低收入戶免費健檢機車，拉近與社區距離。圖／北市教育局提供

為發掘特教生的優勢能力，提供優質的技能教育機會，北市共有7所公私立職業學校開辦特教生「專業技能班」，並結合社區與企業合作，提供特教生實習機會，也讓學生可以在實習過程中找到自己專長，並運用在未來工作領域，教育局表示，113學年將會再有2所學校開設專技班，提供特教生更多不通專長選擇，增加多元就職管道。

截至112學年，北市共有7所公私立技術型高中開辦特教生「專業技能班」，包含松山家商銷售事務科、內湖高工微電腦修護科、南港高工汽車修護科、惇敘工商汽車修護科、稻江護家美容造型科、滬江高中餐飲技術科，而南港高工特教生更利用自身所學，提供在地居民機車健檢保養服務。

校方表示，除了幫助里民檢查與保養機車外，為推廣社區綠能車輛永續環境理念，更讓學生向民眾介紹綠能車輛及協助試乘，讓特教生在實習中有發揮空間，還能促進他們與人互動更能體驗實踐社會責任的過程，也能讓校內與鄰里社區間有更緊密的融合。

「感覺自己專精一樣東西很有信心」參與實習的學生壯壯（化名）表示，就讀專技班後，在工廠內學到許多技術知識，甚至考了證照，也讓他在實習過程中產生極大興趣，也因為能力的明顯成長，更有成就感與自信心；專技班學生強強（化名）也說，這次協助在地居民服務，在與人溝通上學到很多，針對問題找出良好的解決方案等人際互動技巧。

教育局表示，113學年度起還有內湖高工家電技術科及松山工農食品烘焙科加入，也積極媒合學校與業界合作，提供特教生更多實習與就業的機會，讓學生在學習階段能以社區服務及職場實習，畢業後順利鏈結職場工作，提高特教生進入職場的競爭力，實踐自立生活及社會參與的特殊教育目標。

實習 教育局 職場

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