狼師無所遁形..二寶爸製幼兒園地圖 盼不漏接性平事件

二寶爸江明宗，最早因孩子為找優質幼兒園，自己製作一張台南幼兒園地圖，後因愈來愈多家長反映更多縣市有需求，江明宗也以自身資訊專長，於2021年做了全國的幼兒園地圖，這次台北市發生幼園狼師案，光事件發生前後，就有高達十多萬人次，瀏覽「台灣幼兒園地圖」。

因本身有資訊專長，也曾代表民眾黨參選台南議員的江明宗說，他一開始建置幼兒園地圖，單純是因為自己孩子要念幼兒園，不過後來發現，政府的開放資料常常不親民，尤其發生類似信義區培諾米達狼師性侵案，許多家長都很擔心自己孩子唸的幼兒園有沒有問題，甚至許多政府公告、裁罰訊息，常常一段時間後就會從官方網站下架，但他的地圖都會備分，他說，「幼兒園還是要面對自己犯過的錯。」

不過製作這樣的幼兒園地圖，江也坦言製作過程，感受到政府開放資訊的阻礙重重。江坦言，他的資料都是從教育部的「全國教保網」官方網站抓，一開始製作時找資料沒有阻礙，不過不知為何，地圖做了一年，網站就開始加一些需驗證碼限制，從四碼改六碼、後又變成需要數字英文碼驗證，等同增加民眾取得資料的困難度。

「政府公告資料，不是本應要讓民眾好好使用，但看起來卻是想盡辦法阻止取得，一直增加難度，這是相當矛盾的地方..」，江明宗也不解地說，讓他也覺得不合理的是，過去公告資料，是只要有裁罰紀錄就會永遠顯示，但後來變成比較輕的裁罰就會變成一段期間就會隱藏，不過他的地圖都會將這些資料永遠保留，也因為這樣，會來使用他的幼兒園地圖的人，變多了。

江明宗的幼兒園地圖，如果幼兒園三角形是有紅色外框，就代表有過裁罰紀錄。目前江粉絲專頁已有1.3萬人固定追蹤，但只要發生一次幼兒性平社會事件，瀏覽的人次就會速迅暴增，以這次信義區狼師案，就有十多萬人次瀏覽。

身為二寶爸的江明宗說，政府要公開資料就應該更友善、更容易取得，不是目前教育部轄下的全國教保網網站加一堆驗證碼阻礙，等同讓民眾親近資料的難度拉長，資料公開不友善。他建議，台灣政府推動開放資料已經這麼多年，不過他發現，政府每次遇到一些敏感議題，開放資料還是會有很多門檻，台灣應該要像美國的聯邦法規，民眾要索取的資料不應該拒絕的。