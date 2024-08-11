南鯤鯓代天府13日辦中元普度 供品逾1100桌

台南北門南鯤鯓代天府鬼月不關廟門，農曆7月10日將舉辦中元普度，今年普度桌數逾1100桌，廟方表示，普度結束後，循例將供品和白米捐給各慈善公益弱勢團體等，宣揚持續關懷弱勢宗旨。

南鯤鯓代天府過往舉辦中元普度，各方信眾贊普桌數動輒6、7000桌，供品琳瑯滿目，被形容是全台最大普度場，疫情後這幾年改變以往大普度作法。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名表示，今年普度活動於農曆7月10日（後天）登場，不對外開放民眾以實物參與贊普，由5大斗燈首、董監事會、萬善爺爐主等代表普度，普度桌數有1117桌。

侯賢名說，南鯤鯓代天府農曆7月間不關廟門，各地信眾可前來參香。為遙祭歷年來天災人禍造成的亡魂和三軍陣亡將士英靈，並宴請來自陰間好兄弟，農曆7月10日在廟庭廣場、五王殿前、中軍府、城隍爺殿前走廊、萬善堂走廊及廣場等處設立普度場，祭拜孤魂野鬼，祈求平安，普度科儀從中午12時至下午6時。普度結束後，廟方會把供品和白米捐給各慈善公益團體、弱勢團體、教養院、老幼協會、偏鄉學校等。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰表示，今年廟方仍未開放民眾贊普，推出信徒參加代辦方案獲得支持，信眾登記金紙、白米贊普者迄今有3000多份。農曆7月間不關廟門，歡迎各地信眾前來參香，祈福保平安。